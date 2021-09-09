Надалі їх кількість буде зростати. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Станом на сьогодні для громадян України за різних умов відкрито кордони 133 країн світу... Ця цифра продовжуватиме зростати, ми працюємо над цим,

– заявив Кулеба.

Він додав, що десь необхідно пред'явити документи проходження повного курсу вакцинації від COVID, десь достатньо негативних ПЛР-тестів чи експрес-тесту на антиген, але, в принципі, можна в'їхати у 133 країни світу.

Крім того, глава МЗС нагадав туристам, що про актуальний режим в'їзду та транзиту можна дізнатися на спеціальному сайті консульської служби МЗС України, де є інтерактивна онлайн-мапа http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Для українців відкрито 35 країн Європи

Раніше у Міністерстві закордонних справ України перерахували європейські країни, які відкриті для українських туристів – їх кількість становить 35.

Зокрема, без жодних обмежень можна в'їхати до Албанії, Естонії та Іспанії.

За умови повної вакцинації – Ісландії та Чехії.

Натомість 30 країн Європи вимагають ПЛР-тест та / або повну вакцинацію: Австрія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія та Швеція.



Для українців відкрито 35 країн Європи / Інфографіка 24 каналу