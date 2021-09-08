Такое решение приняли из-за того, что доля привитых граждан составляет 70%. А количество новых случаев COVID-19 за день не превышает 2 тысячи.

К слову Победили пандемию: в Дании отменят все ограничения из-за COVID-19

Отмена ограничений: детали

Жизнь в Швеции для вакцинированных граждан фактически вернется в докарантинную реальность.

Объявление, которое мы делаем сегодня, означает, что вакцинированные люди в принципе могут жить нормально после 29 сентября. Для непривитых – они продолжают рисковать заразиться серьезными заболеваниями, и это будет вызывать беспокойство, когда повседневная жизнь вернется к более нормальной ситуации,

– предупредил глава Агентства общественного здоровья Йохан Карлсон.

С 29 сентября отменят:

ограничения по количеству людей, разрешенных как на публичных, так и на частных мероприятиях;

ограничения, применявшихся в рестораны и бары: определенное количество групп посетителей и расстояния между столиками;

национальную рекомендацию о работе из дома по возможности. Правда, Агентство общественного здоровья посоветовал работодателям внедрять постепенное возвращение к физическим рабочих мест.

Интересно, что культурная, спортивная и ресторанная отрасли оказывали большое давление на открытие или альтернативу введения пропуска на вакцину для мероприятий. В настоящее время Швеция использует цифровой сертификат ЕС только для путешествий, но не применяет его для посетителей кафе, ресторанов и баров.

Условия пересечения границы

Согласно информации на правительственном сайте Швеции, пока туристам не с ЕС въезд запрещен. Даже с сертификатами вакцинации попасть украинцам не получится. Это ограничение предварительно будет действовать до 31 октября, но может быть продлено.