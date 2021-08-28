Снова станут доступными футбольные матчи и развлекательные события под открытым небом. Для их посещений больше не нужны свидетельства о полном вакцинацию.

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Отмена всех ограничений

Министр здравоохранения Дании Магнус Хенике заявил, что высокий уровень вакцинации в стране радикально изменил риски, связанные с вирусом.

Эпидемия под контролем, у нас рекордно высокие показатели вакцинации. Как следствие, 10 сентября мы можем отменить некоторые специальные правила, которые мы должны были ввести в борьбе с Covid-19

– сказал он.

Поэтому 10 сентября истечет срок действия распоряжения относительно карантина, согласно которым Covid-19 классифицировали как "болезнь, которая представляет серьезную угрозу для общества".

Уже с 1 сентября планируют отменить ряд ограничений. Например, требование предъявить COVID-пропуска для посещения ресторанов, баров, ночных клубов.

Стоит отметить, что отмена ограничений касаются жителей этой страны. Правила въезда для туристов остаются актуальными.