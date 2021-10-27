Акционные билеты можно забронировать на сайте авиакомпании flyuia.com. Также рекомендуем пользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.

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"Тыквенная" распродажа МАУ

"Международные авиалинии Украины" предлагают своим клиентам акционные билеты от 930 гривен из Киева, Львова, Одессы, Днепра, Харькова и Запорожья в Германию, Италию, Чехию, Грузию, Великобританию, Армению, Молдову, ОАЭ, Египет и Узбекистан.

Акционные направления

Из Киева:

  • Берлин-Бранденбург – от 936 гривен;
  • Мюнхен – 1 200 гривен;
  • Милан – 1 331 гривна;
  • Рим – 1 358 гривен;
  • Прага – 1 411 гривен;
  • Тбилиси – 1 714 гривен;
  • Ереван – 2 043 гривен;
  • Лондон Гатвик – 2 083 гривен;
  • Кишинев – 2 307 гривен;
  • Дубай – 3 427 гривен;
  • Каир – 3 612 гривен;
  • Ташкент – 3 968 гривен.

Из Львова:

  • Милан – 1 872 гривны;
  • Лондон Гатвик – 1 951 гривна;
  • Берлин-Бранденбург – 1 991 гривна;
  • Мюнхен – 2 294 гривен;
  • Ереван – 2 979 гривен;
  • Тбилиси – 3 098 гривен;
  • Ташкент – 5 800 гривен.

Из Запорожья:

  • Берлин-Бранденбург – 2 070 гривен;
  • Милан – 2 597 гривен;
  • Мюнхен – 2 966 гривен;
  • Тбилиси – 3 098 гривен;
  • Ереван – 3 111 гривен;
  • Лондон Гатвик – 3 994 гривны;
  • Ташкент – 5 800 гривен.

Из Одессы:

  • Ереван – 2 056 гривен;
  • Тбилиси – 2 162 гривны;
  • Милан – 2 201 гривну;
  • Лондон Гатвик – 2 215 гривен;
  • Берлин-Бранденбург – 2 267 гривен;
  • Мюнхен – 2 267 гривен;
  • Ташкент – 5 299 гривен.

Интересно Лучшая авиакомпания мира Qatar Airways анонсировала рейсы из Одессы в Катар

Из Харькова:

  • Милан – 1 991 гривну;
  • Берлин-Бранденбург – 2 201 гривну;
  • Тбилиси – 3 045 гривен;
  • Ереван – 3 111 гривен;
  • Мюнхен – 3 230 гривен;
  • Лондон Гатвик – 3 810 гривен;
  • Ташкент – 5 800 гривен.

Из Днепра:

  • Берлин-Бранденбург – 2 083 гривны;
  • Милан – 2 610 гривен;
  • Лондон Гатвик – 2 874 гривны;
  • Мюнхен – 2 966 гривен;
  • Тбилиси – 3 111 гривен;
  • Ереван – 4 047 гривен;
  • Ташкент – 5 800 гривен.

Базовый тариф МАУ предусматривает ручную кладь весом до 7 килограммов и размером 55х40х20 сантиметров.

Отмечается, что в случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19 авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.