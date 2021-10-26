Распродажа распространяется только на рейсы из столицы Украины. Стоимость акционных билетов начинается от 9 200 гривен за перелет в обе стороны.

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Акционные билеты из Киева: направления и стоимость

Цены указаны за перелет в обе стороны.

  • Доха – от 9 200 гривен;
  • Дубай – от 9562 гривен;
  • Маскат – от 13 463 гривен;
  • Дели – от 14 495 гривен;
  • Бангкок – от 14 873 гривен;
  • Коломбо – от 14 839 гривен;
  • Салала – от 15 163 гривен;
  • Мумбаи – от 15 877 гривен;
  • Кувейт – от 17 333 гривен;
  • Сейшелы – от 18 670 гривен;
  • Вашингтон – от 18 673 гривен;
  • Пхукет – от 19 543 гривен;
  • Сингапур – от 19 873 гривен;
  • Сеул – от 20 297 гривен;
  • Эр-Рияд – от 20 233 гривен;
  • Мальдивы – от 20 521 гривны;
  • Занзибар – от 20 774 гривен;
  • Токио – от 21 598 гривен;
  • Джедда – от 21 600 гривен;
  • Гонконг – от 21 674 гривен;
  • Найроби – от 22 141 гривны;
  • Катманду – от 22 404 гривен;
  • Килиманджаро – от 22 845 гривен;
  • Кейптаун – от 22 058 гривен;
  • Лос-Анджелес – от 22 733 гривен;
  • Сан-Франциско – от 22 838 гривен;
  • Нью-Йорк – от 22 941 гривна;
  • Сиэтл – от 23 049 гривен;
  • Даллас – от 23 285 гривен;
  • Йоханнесбург – 24 462 гривен;
  • Дурбан – от 24 462 гривен;
  • Куала-Лумпур – от 25 265 гривен;
  • Джакарта – от 27 066 гривен;
  • Лагос – от 28 637 гривен;
  • Луанда – от 29 616 гривен;
  • Могадишо – от 32 676 гривен;
  • Мапуту – от 37 067 гривен;
  • Сан-Паулу – от 42 050 гривен.

Базовый тариф предусматривает 23 килограмма регистрируемого багажа, ручной клади, питание на борту самолета, а также премиальные мили Qmiles.

Билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua или skyscanner.

Qatar Airways – лучшая авиакомпания мира 2021

Ежегодно популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составляет рейтинг лучших авиалиний.

Авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но не в 2021-м. Ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways.

10 лучших авиакомпаний мира 2021

  1. Qatar Airways
  2. Air New Zealand
  3. Singapore Airlines
  4. Qantas
  5. Emirates
  6. Cathay Pacific
  7. Virgin Atlantic
  8. United Airlines
  9. EVA Air
  10. British Airways

Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев: возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, в 2021 году добавился еще один – реакция на вызовы COVID-19.

Отметим, ранее катарская авиакомпания показала, как выглядит ее "лайнер мечты" в аэропорту Борисполь.