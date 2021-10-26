Распродажа распространяется только на рейсы из столицы Украины. Стоимость акционных билетов начинается от 9 200 гривен за перелет в обе стороны.

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Акционные билеты из Киева: направления и стоимость

Цены указаны за перелет в обе стороны.

Доха – от 9 200 гривен;

– от 9 200 гривен; Дубай – от 9562 гривен;

– от 9562 гривен; Маскат – от 13 463 гривен;

– от 13 463 гривен; Дели – от 14 495 гривен;

– от 14 495 гривен; Бангкок – от 14 873 гривен;

– от 14 873 гривен; Коломбо – от 14 839 гривен;

– от 14 839 гривен; Салала – от 15 163 гривен;

– от 15 163 гривен; Мумбаи – от 15 877 гривен;

– от 15 877 гривен; Кувейт – от 17 333 гривен;

– от 17 333 гривен; Сейшелы – от 18 670 гривен;

– от 18 670 гривен; Вашингтон – от 18 673 гривен;

– от 18 673 гривен; Пхукет – от 19 543 гривен;

– от 19 543 гривен; Сингапур – от 19 873 гривен;

– от 19 873 гривен; Сеул – от 20 297 гривен;

– от 20 297 гривен; Эр-Рияд – от 20 233 гривен;

– от 20 233 гривен; Мальдивы – от 20 521 гривны;

– от 20 521 гривны; Занзибар – от 20 774 гривен;

– от 20 774 гривен; Токио – от 21 598 гривен;

– от 21 598 гривен; Джедда – от 21 600 гривен;

– от 21 600 гривен; Гонконг – от 21 674 гривен;

– от 21 674 гривен; Найроби – от 22 141 гривны;

– от 22 141 гривны; Катманду – от 22 404 гривен;

– от 22 404 гривен; Килиманджаро – от 22 845 гривен;

– от 22 845 гривен; Кейптаун – от 22 058 гривен;

– от 22 058 гривен; Лос-Анджелес – от 22 733 гривен;

– от 22 733 гривен; Сан-Франциско – от 22 838 гривен;

– от 22 838 гривен; Нью-Йорк – от 22 941 гривна;

– от 22 941 гривна; Сиэтл – от 23 049 гривен;

– от 23 049 гривен; Даллас – от 23 285 гривен;

– от 23 285 гривен; Йоханнесбург – 24 462 гривен;

– 24 462 гривен; Дурбан – от 24 462 гривен;

– от 24 462 гривен; Куала-Лумпур – от 25 265 гривен;

– от 25 265 гривен; Джакарта – от 27 066 гривен;

– от 27 066 гривен; Лагос – от 28 637 гривен;

– от 28 637 гривен; Луанда – от 29 616 гривен;

– от 29 616 гривен; Могадишо – от 32 676 гривен;

– от 32 676 гривен; Мапуту – от 37 067 гривен;

– от 37 067 гривен; Сан-Паулу – от 42 050 гривен.

Базовый тариф предусматривает 23 килограмма регистрируемого багажа, ручной клади, питание на борту самолета, а также премиальные мили Qmiles.

Обратите внимание! Распродажа продлится до 2 ноября и распространяется на рейсы до 31 мая 2022 года.

Билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua или skyscanner.

Qatar Airways – лучшая авиакомпания мира 2021

Ежегодно популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составляет рейтинг лучших авиалиний.

Авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но не в 2021-м. Ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways.

10 лучших авиакомпаний мира 2021

Qatar Airways Air New Zealand Singapore Airlines Qantas Emirates Cathay Pacific Virgin Atlantic United Airlines EVA Air British Airways

Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев: возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, в 2021 году добавился еще один – реакция на вызовы COVID-19.

Отметим, ранее катарская авиакомпания показала, как выглядит ее "лайнер мечты" в аэропорту Борисполь.