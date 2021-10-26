Распродажа распространяется только на рейсы из столицы Украины. Стоимость акционных билетов начинается от 9 200 гривен за перелет в обе стороны.
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Акционные билеты из Киева: направления и стоимость
Цены указаны за перелет в обе стороны.
- Доха – от 9 200 гривен;
- Дубай – от 9562 гривен;
- Маскат – от 13 463 гривен;
- Дели – от 14 495 гривен;
- Бангкок – от 14 873 гривен;
- Коломбо – от 14 839 гривен;
- Салала – от 15 163 гривен;
- Мумбаи – от 15 877 гривен;
- Кувейт – от 17 333 гривен;
- Сейшелы – от 18 670 гривен;
- Вашингтон – от 18 673 гривен;
- Пхукет – от 19 543 гривен;
- Сингапур – от 19 873 гривен;
- Сеул – от 20 297 гривен;
- Эр-Рияд – от 20 233 гривен;
- Мальдивы – от 20 521 гривны;
- Занзибар – от 20 774 гривен;
- Токио – от 21 598 гривен;
- Джедда – от 21 600 гривен;
- Гонконг – от 21 674 гривен;
- Найроби – от 22 141 гривны;
- Катманду – от 22 404 гривен;
- Килиманджаро – от 22 845 гривен;
- Кейптаун – от 22 058 гривен;
- Лос-Анджелес – от 22 733 гривен;
- Сан-Франциско – от 22 838 гривен;
- Нью-Йорк – от 22 941 гривна;
- Сиэтл – от 23 049 гривен;
- Даллас – от 23 285 гривен;
- Йоханнесбург – 24 462 гривен;
- Дурбан – от 24 462 гривен;
- Куала-Лумпур – от 25 265 гривен;
- Джакарта – от 27 066 гривен;
- Лагос – от 28 637 гривен;
- Луанда – от 29 616 гривен;
- Могадишо – от 32 676 гривен;
- Мапуту – от 37 067 гривен;
- Сан-Паулу – от 42 050 гривен.
Базовый тариф предусматривает 23 килограмма регистрируемого багажа, ручной клади, питание на борту самолета, а также премиальные мили Qmiles.
Билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua или skyscanner.
Qatar Airways – лучшая авиакомпания мира 2021
Ежегодно популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составляет рейтинг лучших авиалиний.
Авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но не в 2021-м. Ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways.
10 лучших авиакомпаний мира 2021
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- Qantas
- Emirates
- Cathay Pacific
- Virgin Atlantic
- United Airlines
- EVA Air
- British Airways
Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев: возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, в 2021 году добавился еще один – реакция на вызовы COVID-19.
Отметим, ранее катарская авиакомпания показала, как выглядит ее "лайнер мечты" в аэропорту Борисполь.