Розпродаж поширюється лише на рейси зі столиці України. Вартість акційних квитків розпочинається від 9 200 гривень за переліт у два боки.

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Акційні квитки з Києва: напрямки й вартість

Ціни вказані за переліт у два боки.

Доха – від 9 200 гривень;

– від 9 200 гривень; Дубай – від 9 562 гривень;

– від 9 562 гривень; Маскат – від 13 463 гривень;

– від 13 463 гривень; Делі – від 14 495 гривень;

– від 14 495 гривень; Бангкок – від 14 873 гривень;

– від 14 873 гривень; Коломбо – від 14 839 гривень;

– від 14 839 гривень; Салала – від 15 163 гривень;

– від 15 163 гривень; Мумбаї – від 15 877 гривень;

– від 15 877 гривень; Кувейт – від 17 333 гривень;

– від 17 333 гривень; Сейшели – від 18 670 гривень;

– від 18 670 гривень; Вашингтон – від 18 673 гривень;

– від 18 673 гривень; Пхукет – від 19 543 гривень;

– від 19 543 гривень; Сінгапур – від 19 873 гривень;

– від 19 873 гривень; Сеул – від 20 297 гривень;

– від 20 297 гривень; Ер -Ріяд – від 20 233 гривень;

– від 20 233 гривень; Мальдіви – від 20 521 гривні;

– від 20 521 гривні; Занзібар – від 20 774 гривень;

– від 20 774 гривень; Токіо – від 21 598 гривень;

– від 21 598 гривень; Джедда – від 21 600 гривень;

– від 21 600 гривень; Гонконг – від 21 674 гривень;

– від 21 674 гривень; Найробі – від 22 141 гривні;

– від 22 141 гривні; Катманду – від 22 404 гривень;

– від 22 404 гривень; Кіліманджаро – від 22 845 гривень;

– від 22 845 гривень; Кейптаун – від 22 058 гривень;

– від 22 058 гривень; Лос -Анджелес – від 22 733 гривень;

– від 22 733 гривень; Сан -Франциско – від 22 838 гривень;

– від 22 838 гривень; Нью -Йорк – від 22 941 гривні;

– від 22 941 гривні; Сіетл – від 23 049 гривень;

– від 23 049 гривень; Даллас – від 23 285 гривень;

– від 23 285 гривень; Йоганнесбург – 24 462 гривень;

– 24 462 гривень; Дурбан – від 24 462 гривень;

– від 24 462 гривень; Куала -Лумпур – від 25 265 гривень;

– від 25 265 гривень; Джакарта – від 27 066 гривень;

– від 27 066 гривень; Лагос – від 28 637 гривень;

– від 28 637 гривень; Луанда – від 29 616 гривень;

– від 29 616 гривень; Могадішо – від 32 676 гривень;

– від 32 676 гривень; Мапуту – від 37 067 гривень;

– від 37 067 гривень; Сан-Паулу – від 42 050 гривень.

Базовий тариф передбачає 23 кілограми реєстрованого багажу, ручну поклажу, харчування на борту літака, а також преміальні милі Qmiles.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 2 листопада та поширюється на рейси до 31 травня 2022 року.

Квитки можна забронювати на офіційному сайті авіакомпанії. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua чи skyscanner.

Qatar Airways – найкраща авіакомпанія світу 2021

Щороку популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, складає рейтинг найкращих авіаліній.

Авіакомпанія Air New Zealand 6 років поспіль очолювала список, але не у 2021-му. Її змістив катарський авіаперевізник Qatar Airways.

10 найкращих авіакомпаній світу 2021

Qatar Airways Air New Zealand Singapore Airlines Qantas Emirates Cathay Pacific Virgin Atlantic United Airlines EVA Air British Airways

Експерти оцінювали авіалінії за низкою критеріїв: вік авіапарку, відгуки пасажирів і додаткові послуги задля комфорту клієнтів. Крім того, у 2021 році додався ще один – реакція на виклики COVID-19.

Зауважимо, раніше катарська авіакомпанія показала, який вигляд має її "лайнер мрії" в аеропорту Бориспіль.