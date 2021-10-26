Зі столиці Катару авіаперевізник пропонуватиме стикувальні рейси за екзотичними напрямками. Більше про новий напрямок – читайте далі!

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Qatar Airways анонсувала рейси до Одеси

Рейси за маршрутом Доха – Одеса здійснюватимуться тричі на тиждень – щовівторка, четверга та суботи.

Ми почали виконувати рейси в Україну 3 серпня 2017 року. І запуск рейсів до Одеси є знаковою віхою нашої співпраці з Україною,

– прокоментував відкриття маршруту глава групи Qatar Airways Акбар Аль-Бакер, пише avianews.com.

На цій повітряній лінії Qatar Airways планує використовувати літаки Airbus A320, які мають 12 місць бізнес-класу і 120 сидінь в економкласі.

Всі сидіння оснащені екранами розважальної системи, а у бізнес-класі крісла розкладаються в горизонтальне ліжко.

Розклад рейсів:

Доха 8:30 – Одеса 12:45

8:30 – 12:45 Одеса 16:45 – Доха 22:50

Такий графік дозволить здійснювати пересадки в Досі на інші літаки Qatar Airways, які слідують на екзотичні курорти й в ділові центри, зокрема на Мальдіви, Сейшели, Занзібар, Сінгапур, Гонконг, Бангкок, Сідней та інші міста.

Вартість квитків

Злітати в обидва боки можна за 18 526 гривень.

Базовий тариф передбачає 23 кілограми реєстрованого багажу, ручну поклажу, харчування на борту літака, а також преміальні милі Qmiles.

Квитки можна забронювати на офіційному сайті авіакомпанії. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua чи skyscanner.