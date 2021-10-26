Из столицы Катара авиаперевозчик будет предлагать стыковочные рейсы по экзотическим направлениям. Более о новом направлении – читайте дальше!

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Qatar Airways анонсировала рейсы в Одессу

Рейсы по маршруту Доха – Одесса будут осуществляться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Мы начали выполнять рейсы в Украину 3 августа 2017 года. И запуск рейсов в Одессу является знаковой вехой нашего сотрудничества с Украиной,

– прокомментировал открытие маршрута глава группы Qatar Airways Акбар Аль-Бакер, пишет avianews.com.

На этой воздушной линии Qatar Airways планирует использовать самолеты Airbus A320, которые имеют 12 мест бизнес-класса и 120 сидений в экономклассе.

Все сиденья оснащены экранами развлекательной системы, а в бизнес-классе кресла раскладываются в горизонтальную кровать.

Расписание рейсов:

Доха 8:30 – Одесса 12:45

8:30 – 12:45 Одесса 16:45 – Доха 22:50

Такой график позволит осуществлять пересадки в Дохе на другие самолеты Qatar Airways, которые следуют на экзотические курорты и в деловые центры, в частности на Мальдивы, Сейшелы, Занзибар, Сингапур, Гонконг, Бангкок, Сидней и в другие города.

Стоимость билетов

Слетать в обе стороны можно за 18 526 гривен.

Базовый тариф предусматривает 23 килограмма регистрируемого багажа, ручной клади, питание на борту самолета, а также премиальные мили Qmiles.

Билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua или skyscanner.

Внимание! Об открытых странах и условиях въезда для украинцев – читайте на сайте консульской службы МИД Украины.