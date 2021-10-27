Акційні квитки можна забронювати на сайті авіакомпаній flyuia.com. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.
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"Гарбузовий" розпродаж МАУ
"Міжнародні авіалінії України" пропонують своїм клієнтам акційні квитки від 930 гривень із Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова та Запоріжжя в Німеччину, Італію, Чехію, Грузію, Велику Британію, Вірменію, Молдову, ОАЕ, Єгипет та Узбекистан.
Акційні напрямки
З Києва:
- Берлін-Бранденбург – від 936 гривень;
- Мюнхен – 1 200 гривень;
- Мілан – 1 331 гривня;
- Рим – 1 358 гривень;
- Прага – 1 411 гривень;
- Тбілісі – 1 714 гривень;
- Єреван – 2 043 гривень;
- Лондон Гатвік – 2 083 гривень;
- Кишинів – 2 307 гривень;
- Дубай – 3 427 гривень;
- Каїр – 3 612 гривень;
- Ташкент – 3 968 гривень.
Зі Львова:
- Мілан – 1 872 гривні;
- Лондон Гатвік – 1 951 гривня;
- Берлін-Бранденбург – 1 991 гривня;
- Мюнхен – 2 294 гривень;
- Єреван – 2 979 гривень;
- Тбілісі – 3 098 гривень;
- Ташкент – 5 800 гривень.
Із Запоріжжя:
- Берлін-Бранденбург – 2 070 гривень;
- Мілан – 2 597 гривень;
- Мюнхен – 2 966 гривень;
- Тбілісі – 3 098 гривень;
- Єреван – 3 111 гривень;
- Лондон Гатвік – 3 994 гривні;
- Ташкент – 5 800 гривень.
З Одеси:
- Єреван – 2 056 гривень;
- Тбілісі – 2 162 гривні;
- Мілан – 2 201 гривню;
- Лондон Гатвік – 2 215 гривень;
- Берлін-Бранденбург – 2 267 гривень;
- Мюнхен – 2 267 гривень;
- Ташкент – 5 299 гривень.
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З Харкова:
- Мілан – 1 991 гривню;
- Берлін-Бранденбург – 2 201 гривню;
- Тбілісі – 3 045 гривень;
- Єреван – 3 111 гривень;
- Мюнхен – 3 230 гривень;
- Лондон Гатвік – 3 810 гривень;
- Ташкент – 5 800 гривень.
З Дніпра:
- Берлін-Бранденбург – 2 083 гривні;
- Мілан – 2 610 гривень;
- Лондон Гатвік – 2 874 гривні;
- Мюнхен – 2 966 гривень;
- Тбілісі – 3 111 гривень;
- Єреван – 4 047 гривень;
- Ташкент – 5 800 гривень.
Базовий тариф МАУ передбачає ручну поклажу вагою до 7 кілограмів та розміром 55х40х20 сантиметрів.
Зазначається, що у випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути бонусами повну вартість квитка + додатково 25%.