Акційні квитки можна забронювати на сайті авіакомпаній flyuia.com. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.

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"Гарбузовий" розпродаж МАУ

"Міжнародні авіалінії України" пропонують своїм клієнтам акційні квитки від 930 гривень із Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова та Запоріжжя в Німеччину, Італію, Чехію, Грузію, Велику Британію, Вірменію, Молдову, ОАЕ, Єгипет та Узбекистан.

Акційні напрямки

З Києва:

Берлін-Бранденбург – від 936 гривень;

– від 936 гривень; Мюнхен – 1 200 гривень;

– 1 200 гривень; Мілан – 1 331 гривня;

– 1 331 гривня; Рим – 1 358 гривень;

– 1 358 гривень; Прага – 1 411 гривень;

– 1 411 гривень; Тбілісі – 1 714 гривень;

– 1 714 гривень; Єреван – 2 043 гривень;

– 2 043 гривень; Лондон Гатвік – 2 083 гривень;

– 2 083 гривень; Кишинів – 2 307 гривень;

– 2 307 гривень; Дубай – 3 427 гривень;

– 3 427 гривень; Каїр – 3 612 гривень;

– 3 612 гривень; Ташкент – 3 968 гривень.

Зі Львова:

Мілан – 1 872 гривні;

– 1 872 гривні; Лондон Гатвік – 1 951 гривня;

– 1 951 гривня; Берлін-Бранденбург – 1 991 гривня;

– 1 991 гривня; Мюнхен – 2 294 гривень;

– 2 294 гривень; Єреван – 2 979 гривень;

– 2 979 гривень; Тбілісі – 3 098 гривень;

– 3 098 гривень; Ташкент – 5 800 гривень.

Із Запоріжжя:

Берлін-Бранденбург – 2 070 гривень;

– 2 070 гривень; Мілан – 2 597 гривень;

– 2 597 гривень; Мюнхен – 2 966 гривень;

– 2 966 гривень; Тбілісі – 3 098 гривень;

– 3 098 гривень; Єреван – 3 111 гривень;

– 3 111 гривень; Лондон Гатвік – 3 994 гривні;

– 3 994 гривні; Ташкент – 5 800 гривень.

З Одеси:

Єреван – 2 056 гривень;

– 2 056 гривень; Тбілісі – 2 162 гривні;

– 2 162 гривні; Мілан – 2 201 гривню;

– 2 201 гривню; Лондон Гатвік – 2 215 гривень;

– 2 215 гривень; Берлін-Бранденбург – 2 267 гривень;

– 2 267 гривень; Мюнхен – 2 267 гривень;

– 2 267 гривень; Ташкент – 5 299 гривень.

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З Харкова:

Мілан – 1 991 гривню;

– 1 991 гривню; Берлін-Бранденбург – 2 201 гривню;

– 2 201 гривню; Тбілісі – 3 045 гривень;

– 3 045 гривень; Єреван – 3 111 гривень;

– 3 111 гривень; Мюнхен – 3 230 гривень;

– 3 230 гривень; Лондон Гатвік – 3 810 гривень;

– 3 810 гривень; Ташкент – 5 800 гривень.

З Дніпра:

Берлін-Бранденбург – 2 083 гривні;

– 2 083 гривні; Мілан – 2 610 гривень;

– 2 610 гривень; Лондон Гатвік – 2 874 гривні;

– 2 874 гривні; Мюнхен – 2 966 гривень;

– 2 966 гривень; Тбілісі – 3 111 гривень;

– 3 111 гривень; Єреван – 4 047 гривень;

– 4 047 гривень; Ташкент – 5 800 гривень.

Базовий тариф МАУ передбачає ручну поклажу вагою до 7 кілограмів та розміром 55х40х20 сантиметрів.

Зазначається, що у випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути бонусами повну вартість квитка + додатково 25%.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 31 жовтня та поширюється на рейси з 1 листопада 2021 до 31 березня 2021 року.