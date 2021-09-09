В компании отмечают, что это еще не полный список новых рейсов. Вероятно, добавлять направления в зависимости от спроса.

К слову Turkish Airlines запускает полеты из Николаева в Стамбул

Рейсы по миру

В города Канады и США можно забронировать билеты по следующим маршрутам:

Из Киева и Одессы в Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Хьюстон, Атланту, Орландо, Тампа с пересадками в Стамбуле и Лондоне.

в Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Хьюстон, Атланту, Орландо, Тампа с пересадками в Стамбуле и Лондоне. Из Киева в Торонто, Монреаль, Ванкувер через Лондон, Стамбул и города Европы.

Кроме того, пассажиры МАУ могут лететь в города Центральной и Южной Америки. Запланировано рейсы из Киева в Мехико, Канкун, Гавану, Боготу, Панаму, Каракас через Стамбул, а также из Киева на Бермуды.

В города Азии можно забронировать билеты из Киева и Одессы на Мальдивы, Маврикий, Исламабад, Бангкок, Пхукет, Денпасар, Гонконг, Токио, Хошимин, Сингапур, Коломбо через Стамбул и города Европы.

Со стоимостью билетов и детальный расклад можно узнать на сайте авиакомпании.