У компанії зазначають, що це ще не повний список нових рейсів. Ймовірно, додаватимуть напрямки залежно від попиту.
До слова Turkish Airlines запускає польоти з Миколаєва до Стамбула
Рейси світом
До міст Канади та США можна забронювати квитки за наступними маршрутами:
- З Києва та Одеси в Нью-Йорк, Маямі, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Х’юстон, Атланту, Орландо, Тампу з пересадками у Стамбулі та Лондоні.
- З Києва в Торонто, Монреаль, Ванкувер через Лондон, Стамбул та міста Європи.
Крім того, пасажири МАУ можуть летіти в міста Центральної та Південної Америки. Заплановано рейси з Києва в Мехіко, Канкун, Гавану, Боготу, Панаму, Каракас через Стамбул, а також з Києва на Бермуди.
В міста Азії можна забронювати квитки з Києва та Одеси на Мальдіви, Маврикій, Ісламабад, Бангкок, Пхукет, Денпасар, Гонконг, Токіо, Хошимін, Сінгапур, Коломбо через Стамбул та міста Європи.
З вартістю квитків та детальніший розклад можна дізнатися на сайті авіакомпанії.