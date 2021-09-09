Таке рішення пов'язане зі скасуванням рейсів зі Стамбула в сусідній аеропорт Херсона, який закриють через ремонт смуги. Про це повідомив директор міжнародного аеропорту "Миколаїв" Федір Барна.

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Друзі, після довготривалих перемовин з однією з найбільших авіакомпаній світу Turkish Airlines радий анонсувати відкриття довгоочікуваного регулярного рейсу до Стамбула з аеропорту Миколаїв!

– заявив Барна.

Рейси Стамбул – Миколаїв виконуватимуться п'ять разів на тиждень – щопонеділка, середи, четверга, п'ятниці та неділі. Розклад буде змішаним з вильотом в різний час.

Розклад рейсів

Стамбул 8:00 – Миколаїв 9:40 – середа, п'ятниця, неділя

8:00 – 9:40 – середа, п'ятниця, неділя Миколаїв 10:30 – Стамбул 12:15 – середа, п'ятниця, неділя

10:30 – 12:15 – середа, п'ятниця, неділя Стамбул 16:35 – Миколаїв 18:15 – понеділок, четвер

16:35 – 18:15 – понеділок, четвер Миколаїв 19:05 – Стамбул 20:05 – понеділок, четвер

Такий графік зроблений для того, щоб збільшити число можливих стикувань рейсів через Стамбул.

Ціна авіаквитків

Квитки на рейс Миколаїв – Стамбул вже доступні для бронювання на офіційному сайті авіакомпанії з ціною від 235 доларів за переліт в обидва боки.

Умови в'їзду до Туреччини

Для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:

COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;

довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Від цих зобов'язань звільняються діти до 6 років та транзитні пасажири.