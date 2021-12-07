Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании flyuia.com, а также на поисковиках типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.

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МАУ возобновит прямые рейсы из Киева в США и Канаду

Так, рейсы из Киева в Торонто запланировано возобновить с 1 июня, а в Нью-Йорк со 2 июня.

Перелеты будут производиться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777.

Расписание рейсов

Улететь из Киева в Нью-Йорк можно будет 4 раза неделю – по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Рейсы по направлению Киев – Торонто будут осуществляться дважды в неделю – в среду и субботу, а обратно – в четверг и воскресенье.

Киев 10:00 – Нью-Йорк 12:55 (длительность полета – 9 часов 55 минут);

10:00 – 12:55 (длительность полета – 9 часов 55 минут); Нью-Йорк 04:20 – Киев 20:20 (длительность полета – 9 часов);

04:20 – 20:20 (длительность полета – 9 часов); Киев 10:10 – Торонто 12:45 (длительность полета – 9 часов 35 минут);

10:10 – 12:45 (длительность полета – 9 часов 35 минут); Торонто 05:30 – Киев 21:30 (длительность полета – 9 часов).

Стоимость билетов

Цены на билеты из Киева в Нью-Йорк начинаются от 8 447 гривен (276 евро) в одну сторону и от 16 894 гривен (547 евро) в обе.

Полететь в Торонто можно по цене от 8 562 гривен (276 евро) в одну сторону и от 17 123 гривен (547 евро) в обе.

Тариф с самыми дешевыми билетами предполагает перевозку 23 килограммов багажа, 7 килограммов ручной клади, а также питание на борту самолета.

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Полеты МАУ в США

Выполнение дальнемагистральных рейсов в Северную Америку МАУ прекратила весной 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

Некоторое время авиакомпания продолжила выполнять спецрейсы, но отказалась от дальнемагистральных самолетов, поэтому летала в Нью-Йорк на среднемагистральных Boeing 737 с технической остановкой в ​​Исландии. Эти рейсы считались "худшими", ведь длились не 10, а 12 часов.

Поэтому впоследствии в МАУ решили отсрочить возобновление полетов в США и изменили тип самолетов.