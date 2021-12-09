Як повідомили у пресслужбі авіаперевізника, рейси до Пунта-Кани, Канкуна та Мале почнуть здійснювати напередодні новорічних свят, з 27 грудня 2021 року.
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З огляду на те, що відновлення польотів далекомагістральних літаків Boeing 777-200ER планується в другому кварталі наступного року, програма далекомагістральних рейсів в Пунта-Кану, Канкун, Мале буде виконуватися на Boeing 767-300ER авіакомпанії партнера "ЄвроАтлантік",
– йдеться у повідомленні.
Так, буде реалізовано спільний проєкт з виконання далекомагістральної програми, де частково залучать екіпажі МАУ.
Зазначається, що літак Boeing 767 – 300ER буде оснащений двокласним компонуванням салону – бізнес та економ.
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