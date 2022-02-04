Как известно, отправиться в путешествие по этому направлению можно будет летом. Так, первый полет намечен на 3 июня 2022 года.

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МАУ открывает рейс из Одессы в Вильнюс

Частота полетов составит два раза в неделю – каждый вторник и пятницу.

Стоимость билетов

Билеты на маршрут Одесса – Вильнюс уже есть в продаже на официальном сайте авиакомпании: www.flyuia.com. Последние сейчас доступны по цене от 50 евро в одну сторону.

Пример бронирования билетов Одесса – Вильнюс на сайте flyuia.com:

Напомним, базовый тариф МАУ предусматривает перевозку ручной клади до 7 килограммов и размером 55х40х20 сантиметров.

Кроме того, в случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19 авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.

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