В 2022 году МАУ возобновит выполнение прямых дальнемагистральных рейсов из Украины в США и Канаду, в частности в Нью-Йорк и Торонто.

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МАУ возобновит прямые рейсы из Украины в США и Канаду

Согласно заявлению пресс-службы МАУ, для возобновления полетов в Америку, она намерена вернуть во флот авиалайнеры Boeing 777-200ER, ранее эксплуатировавшиеся на этом направлении.

По словам президента МАУ Евгения Дыхне, подобный план был заложен в бюджет 2022 года.

Как известно, 2022-й станет годом расширения флота МАУ после вынужденного сокращения в 2020 – 2021 годах, а также возвращения в его состав дальнемагистральных самолетов типа Boeing-777.

Обратите внимание! В настоящее время дальнемагистральный флот МАУ, который может выполнять полеты из Украины в Америку, включает два самолета – Boeing 767-300ER и Boeing 777-200ER. Впрочем, первый не оборудован по требованиям Федеральной авиационной администрации США (FAA), а последний требует замены одного двигателя.

Детали восстановленных направлений

По предварительной информации, рейсы из Киева в Торонто запланированы с 1 июня, а в Нью-Йорк со 2 июня.

Улететь из Киева в Нью-Йорк можно будет 4 раза неделю – по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Рейсы по направлению Киев – Торонто будут осуществляться дважды в неделю – в среду и субботу, а обратно – в четверг и воскресенье.

Стоимость билетов

Цены на билеты из Киева в Нью-Йорк начинаются от 8 447 гривен (276 евро) в одну сторону и от 16 894 гривен (547 евро) в обе.

Полететь в Торонто можно по цене от 8 562 гривен (276 евро) в одну сторону и от 17 123 гривен (547 евро) в обе.

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Рейсы МАУ в США: коротко

Выполнение дальнемагистральных рейсов в Северную Америку МАУ прекратило весной 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

Некоторое время авиакомпания продолжила выполнять спецрейсы, но отказалась от дальнемагистральных самолетов, поэтому летала в Нью-Йорк на среднемагистральных Boeing 737 с технической остановкой в ​​Исландии. Эти рейсы считались "худшими", ведь длились не 10, а 12 часов.

Поэтому впоследствии в МАУ решили отсрочить возобновление полетов в США и изменили тип самолетов.