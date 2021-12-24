Тож, у 2022 році МАУ поновить виконання прямих далекомагістральних рейсів з України до США та Канади, зокрема до Нью-Йорка та Торонто.
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МАУ відновить прямі рейси з України до США та Канади
Згідно з заявою пресслужби МАУ, для відновлення польотів до Америки, вона має намір повернути у флот авіалайнери Boeing 777-200ER, які раніше експлуатували на цьому напрямку.
За словами президента МАУ Євгена Дихне, подібний план було закладено до бюджету 2022 року.
Як відомо, 2022-й стане роком розширення флоту МАУ після вимушеного скорочення у 2020 – 2021 роках, а також повернення до його складу далекомагістральних літаків типу Boeing-777.
Деталі відновлених напрямків
За попередньою інформацією, рейси з Києва до Торонто заплановані з 1 червня, а до Нью-Йорку з 2 червня.
Полетіти з Києва до Нью-Йорку можна буде 4 рази тиждень – щопонеділка, четверга, п'ятниці та неділі. Рейси за напрямком Київ – Торонто здійснюватиметься двічі на тиждень – у середу та суботу, а назад – у четвер та неділю.
Вартість квитків
Ціни на квитки з Києва до Нью-Йорку розпочинаються від 8 447 гривень (276 євро) в один бік та від 16 894 гривень (547 євро) в обидва.
Полетіти до Торонто можна за ціною від 8 562 гривень (276 євро) в один бік та від 17 123 гривень (547 євро) в обидва.
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Рейси МАУ до США: коротко
Виконання далекомагістральних рейсів в Північну Америку МАУ припинила навесні 2020 року у зв'язку із пандемією COVID-19.
Деякий час авіакомпанія продовжила виконувати спецрейси, але відмовилась від далекомагістральних літаків, тому літала до Нью-Йорку на середньомагістральних Boeing 737 з технічною зупинкою в Ісландії. Ці рейси вважалися "найгіршими", адже тривали не 10, а 12 годин.
Тому, згодом в МАУ вирішили відтермінувати відновлення польотів до США та змінили тип літаків.