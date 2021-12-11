Кошти можна буде витратити на переліт виключно внутрішніми рейсами авіакомпанії.

Читайте також Застілля по-грузинськи: особливості культури, яка надихає весь світ

На які рейси можна витратити кошти

Наразі МАУ виконує регулярні рейси лише між Києвом та Одесою. Проте авіакомпанія планує розширення внутрішньої мережі, що в перспективі надасть більший вибір мандрівникам. Приміром, нещодавно МАУ оголосила про відкриття сезонних рейсів з Одеси в Івано-Франківськ.

Про умови бронювання квитків із застосуванням виділених коштів МАУ повідомить після проведення технічної інтеграції.

Програма видачі 1 тисячі гривень вакцинованим особам стартує 19 грудня та триватиме до кінця 2022 року.