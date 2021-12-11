Денежные средства можно будет потратить на перелет исключительно внутренними рейсами авиакомпании.

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На какие рейсы можно потратить средства

В настоящее время МАУ выполняет регулярные рейсы между Киевом и Одессой. Однако авиакомпания планирует расширение внутренней сети, что в перспективе предоставит больший выбор путешественникам. К примеру, недавно МАУ объявила об открытии сезонных рейсов из Одессы в Ивано-Франковск.

Об условиях бронирования билетов с применением выделенных средств МАУ уведомит после технической интеграции.

Программа выдачи 1 тысячи гривен вакцинированным лицам стартует 19 декабря и продлится до конца 2022 года.