Акційні квитки можна забронювати на офіційному сайті авіакомпанії. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.

Читайте також МАУ відновить прямі рейси з України до США та Канади: відомі дати

Знижка до 15%: розпродаж від МАУ

Так, авіакомпанія МАУ пропонує дешеві квитки на рейси з Києва та Одеси.

За акційними квитками можна полетіти в Нідерланди, Англію, Францію, Італію, Литву, Кіпр, Чехію, Іспанію, Швейцарію, ОАЕ, Туреччину, Єгипет, Грузію, Вірменію, Азербайджан, Молдову та Узбекистан.

Акційні напрямки з Києва

Вільнюс – від 653 гривень;

– від 653 гривень; Мілан – від 1 265 гривень;

– від 1 265 гривень; Рим – від 1 333 гривень;

– від 1 333 гривень; Прага – від 1 401 гривні;

– від 1 401 гривні; Єреван – від 1 645 гривень;

– від 1 645 гривень; Тбілісі – від 1 890 гривень;

– від 1 890 гривень; Стамбул – від 1 944 гривні;

– від 1 944 гривні; Ларнака – від 1 985 гривень;

– від 1 985 гривень; Барселона – від 2 094 гривень;

– від 2 094 гривень; Баку – від 2 203 гривень;

– від 2 203 гривень; Кишинів – від 2 230 гривень;

– від 2 230 гривень; Париж – від 2 896 гривень;

– від 2 896 гривень; Амстердам – від 2 964 гривень;

– від 2 964 гривень; Дубай – від 3 331 гривні;

– від 3 331 гривні; Каїр – від 3 495 гривень;

– від 3 495 гривень; Ташкент – від 3 821 гривні;

– від 3 821 гривні; Женева – від 4 922 гривень.

Цікаво МАУ запускає польоти на екзотичні курорти: куди літатиме з 27 грудня

Акційні напрямки з Одеси

Вільнюс – від 1 401 гривні;

– від 1 401 гривні; Єреван – від 1 700 гривень;

– від 1 700 гривень; Прага – від 1 713 гривень;

– від 1 713 гривень; Рим – від 1 944 гривень;

– від 1 944 гривень; Мілан – 1 972 гривень;

– 1 972 гривень; Тбілісі – від 2 080 гривень;

– від 2 080 гривень; Ларнака – від 2 298 гривень;

– від 2 298 гривень; Стамбул – від 2 352 гривень;

– від 2 352 гривень; Париж – від 2 611 гривень;

– від 2 611 гривень; Барселона – від 2 624 гривень;

– від 2 624 гривень; Амстердам – від 2 760 гривень;

– від 2 760 гривень; Кишинів – від 3 005 гривень;

– від 3 005 гривень; Баку – від 3 032 гривень;

– від 3 032 гривень; Женева – від 3 100 гривень;

– від 3 100 гривень; Дубай – від 3 413 гривень;

– від 3 413 гривень; Каїр – від 3 862 гривень;

– від 3 862 гривень; Ташкент – від 4 664 гривень.

Базовий тариф МАУ передбачає ручну поклажу до 7 кілограмів та розміром 55х40х20 сантиметрів.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 26 грудня та поширюється на рейси з 15 січня до 14 квітня 2022 року.

Зазначається, що у випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути бонусами повну вартість квитка + додатково 25%.