Акционные билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании. Также рекомендуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.
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Скидка до 15%: распродажа от МАУ
Так, авиакомпания МАУ предлагает дешевые билеты на рейсы из Киева и Одессы.
По акционным билетам можно полететь в Нидерланды, Англию, Францию, Италию, Литву, Кипр, Чехию, Испанию, Швейцарию, ОАЭ, Турцию, Египет, Грузию, Армению, Азербайджан, Молдову и Узбекистан.
Акционные направления из Киева
- Вильнюс – от 653 гривен;
- Милан – от 1 265 гривен;
- Рим – от 1 333 гривен;
- Прага – от 1 401 гривны;
- Ереван – от 1 645 гривен;
- Тбилиси – от 1 890 гривен;
- Стамбул – от 1 944 гривны;
- Ларнака – от 1 985 гривен;
- Барселона – от 2 094 гривен;
- Баку – от 2 203 гривен;
- Кишинев – от 2 230 гривен;
- Париж – от 2 896 гривен;
- Амстердам – от 2 964 гривен;
- Дубай – от 3 331 гривны;
- Каир – от 3 495 гривен;
- Ташкент – от 3 821 гривны;
- Женева – от 4 922 гривен.
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Акционные направления из Одессы
- Вильнюс – от 1 401 гривны;
- Ереван – от 1 700 гривен;
- Прага – от 1 713 гривен;
- Рим – от 1 944 гривен;
- Милан – 1 972 гривен;
- Тбилиси – от 2 080 гривен;
- Ларнака – от 2 298 гривен;
- Стамбул – от 2 352 гривен;
- Париж – от 2 611 гривен;
- Барселона – от 2 624 гривен;
- Амстердам – от 2 760 гривен;
- Кишинев – от 3 005 гривен;
- Баку – от 3 032 гривен;
- Женева – от 3 100 гривен;
- Дубай – от 3 413 гривен;
- Каир – от 3 862 гривен;
- Ташкент – от 4 664 гривен.
Базовый тариф МАУ предусматривает ручную кладь до 7 килограммов и размером 55х40х20 сантиметров.
Отмечается, что в случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19, авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.