В авиакомпании отметили, что сокращается количество рейсов в Рим и Милан. Выясняем, что в этой ситуации нужно знать пассажирам, купившим билеты.

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Что известно о сокращении рейсов в Италию

Ограничения будут действовать с января по февраль 2022 года.

С обновленным расписанием можно ознакомиться на сайте авиаперевозчика по ссылке.

Пассажирам, которые уже купили билеты в Италию, но не имеют вида на жительство или существенных причин для въезда в страну, МАУ предлагает изменить маршрут путешествия на любые рейсы авиакомпании и внутренний код-шеринг, что выполняются с 16 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года.

Те, кто уже купил билеты могут:

заменить дату полета на рейсы МАУ в Рим или Милан, выполняемые с 01 февраля 2021, без оплаты штрафа и доплаты по тарифу в оригинальном классе бронирования в течение срока действия билета;

обменять билет на промокод;

оформить полный или частичный возврат денежных средств.

Напомним, с 16 декабря власти Италии запретили въезд украинцам, в том числе с туристической целью.

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