В авиакомпании отметили, что сокращается количество рейсов в Рим и Милан. Выясняем, что в этой ситуации нужно знать пассажирам, купившим билеты.
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Что известно о сокращении рейсов в Италию
Ограничения будут действовать с января по февраль 2022 года.
С обновленным расписанием можно ознакомиться на сайте авиаперевозчика по ссылке.
Пассажирам, которые уже купили билеты в Италию, но не имеют вида на жительство или существенных причин для въезда в страну, МАУ предлагает изменить маршрут путешествия на любые рейсы авиакомпании и внутренний код-шеринг, что выполняются с 16 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года.
Те, кто уже купил билеты могут:
- заменить дату полета на рейсы МАУ в Рим или Милан, выполняемые с 01 февраля 2021, без оплаты штрафа и доплаты по тарифу в оригинальном классе бронирования в течение срока действия билета;
- обменять билет на промокод;
- оформить полный или частичный возврат денежных средств.
Напомним, с 16 декабря власти Италии запретили въезд украинцам, в том числе с туристической целью.
COVID-19 в Италии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 16 декабря 2021 года, в Италии выявлено 5 282 076 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 135 178 летальных;
- В то же время 4 841 245 человек побороли болезнь.