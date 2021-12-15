Новые ограничения коснутся даже вакцинированных жителей Евросоюза.

Читайте также Кипр вводит обязательные экспресс-тесты для туристов

Италия ужесточила правила въезда: что изменится

Так, с 16 декабря всем путешественникам, в частности, вакцинированным, нужно будет иметь при себе отрицательный тест на COVID-19.

Прибывающие в Италию из стран Европейского Союза и не прошедшие вакцинацию должны будут оставаться на карантине в течение пяти дней и сделать тест на антиген за 24 часа или ПЦР-тест не более чем за 48 часов до въезда. Тест также станет обязательным для вакцинированных,

– говорится в сообщении.

Также от невакцинированных путешественников из третьих стран и возвращающихся домой итальянцев потребуют 10-дневную самоизоляцию.

Вакцинированные туристы при въезде в Италию обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до въезда, или антиген-тест, сделанный не более 24 часов назад.

Внимание! Для украинцев, привитых одной из утвержденных в ЕС вакцин, последние обновления не изменяют правила въезда – отрицательный тест и заполнение специальной формы PLF. Но, для невакцинированных – новые условия увеличивают срок самоизоляции.

COVID-19 в Италии: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 15 декабря 2021 года в Италии выявлено 5 258 886 случаев заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 135 049 летальных;

В то же время 4 826 443 человека побороли болезнь.

Как известно, в стране подтверждено 27 случаев заражения "Омикроном".