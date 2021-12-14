Новые правила вступят в силу с завтрашнего дня, 15 декабря 2021 года.
Читайте также Еще одна экзотическая страна готова открыться для иностранных туристов
Кипр вводит обязательные экспресс-тесты для туристов
С 15 декабря 2021 года пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, обязаны сдать экспресс-тест через 72 часа после прибытия,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что тесты будут бесплатными при наличии посадочного талона и документа, удостоверяющего личность.
Лица, привитые бустерной дозой, проходить тестирование не должны.
Другие новые меры, введенные Кипром
Также с 15 декабря 2021 года по 31 января 2022 года доступ к общественным мероприятиям, в частности празднование юбилеев, крестин и заведений питания в отелях, разрешается только вакцинированным как минимум первой дозой, при условии, что у них есть отрицательный результат экспресс-теста или ПЦР- теста.
Также отменяются рождественские мероприятия, организуемые частными компаниями, организациями и ассоциациями в помещениях и под открытым небом (если проводятся без соблюдения протоколов).
Кроме того, с 15 декабря срок между второй и третьей дозой вакцинации сокращается до 5 месяцев и 2 недель.
COVID-19 на Кипре: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 14 декабря 2021 года на Кипре выявлено 141 566 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 611 летальных;
- В то же время 124 370 человек побороли болезнь.