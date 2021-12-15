Нові обмеження торкнуться навіть вакцинованих жителів Євросоюзу.

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Італія посилила правила в'їзду: що зміниться

Так, з 16 грудня всім мандрівникам, зокрема вакцинованим, потрібно буде мати при собі негативний тест на COVID-19.

Ті, хто прибувають до Італії з країн Європейського Союзу і не пройшли вакцинацію, повинні будуть залишатися на карантині протягом п'яти днів і зробити тест на антиген за 24 години або ПЛР-тест не більше, ніж за 48 годин до в'їзду. Тест також стане обов'язковим для вакцинованих,

– йдеться у повідомленні.

Також від невакцинованих мандрівників з третіх країн та італійців, що повертаються додому, вимагатимуть 10-денну самоізоляцію.

Вакциновані туристи при в'їзді в Італію зобов'язані пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду, або антиген-тест, зроблений не більше ніж 24 годин тому.

Увага! Для українців, щеплених однією із затверджених у ЄС вакцин, останні оновлення не змінюють правила в'їзду – негативний тест та заповнення спеціальної форми PLF. Втім, для невакцинованих – нові умови збільшують термін самоізоляції.

COVID-19 в Італії: останні дані

За даними Worldometer, станом на 15 грудня 2021 року в Італії виявлено 5 258 886 випадків зараження коронавірусом;

На жаль, з них 135 049 летальних;

Водночас 4 826 443 особи побороли хворобу.

Як відомо, в країні підтверджено 27 випадків зараження "Омікроном".