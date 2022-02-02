Авиаперевозчик анонсировал запуск новых рейсов в рамках летней навигации 2022 года. Также в пресс-службе МАУ заявили о перезагрузке ряда маршрутов.
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МАУ анонсировала расширение маршрутов на лето-2022
Так, расширение сети МАУ с хабом в аэропорту "Борисполь", в частности, предполагает долгожданное возобновление дальнемагистральных рейсов в Нью-Йорк и Торонто. Рейсы по этим направлениям будут выполняться с 1 июня 2022 года на Boeing 777-200ER.
В то же время авиакомпания анонсировала возможность путешествовать в более чем 30 городов США и Канады через аэропорты Нью-Йорка и Торонто вместе с партнерами. Речь идет о рейсах из/в Монреаль, Оттаву, Виннипег, Ванкувер, Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и другие города.
С июня МАУ планирует расширить сеть по маршрутам:
Из Киева:
- Ницца
- Брюссель
- Хельсинки
- Копенгаген
- Стокгольм
- Будапешт
- Варшава
- Вена
- Нью-Йорк
- Торонто
- Венеция
- Дюссельдорф
- Цюрих
Из Одессы:
- Вильнюс
Из Львова
- Тель-Авив
Кроме того, МАУ хочет запустить полеты по совершенно новым маршрутам, в частности, в Аликанте и Осло.
Также, как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, с июня текущего года увеличат количество регулярных рейсов из Киева в Дели – будут летать пять раз в неделю.