Авиаперевозчик анонсировал запуск новых рейсов в рамках летней навигации 2022 года. Также в пресс-службе МАУ заявили о перезагрузке ряда маршрутов.

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МАУ анонсировала расширение маршрутов на лето-2022

Так, расширение сети МАУ с хабом в аэропорту "Борисполь", в частности, предполагает долгожданное возобновление дальнемагистральных рейсов в Нью-Йорк и Торонто. Рейсы по этим направлениям будут выполняться с 1 июня 2022 года на Boeing 777-200ER.

В то же время авиакомпания анонсировала возможность путешествовать в более чем 30 городов США и Канады через аэропорты Нью-Йорка и Торонто вместе с партнерами. Речь идет о рейсах из/в Монреаль, Оттаву, Виннипег, Ванкувер, Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и другие города.

С июня МАУ планирует расширить сеть по маршрутам:

Из Киева:

Ницца

Брюссель

Хельсинки

Копенгаген

Стокгольм

Будапешт

Варшава

Вена

Нью-Йорк

Торонто

Венеция

Дюссельдорф

Цюрих

Из Одессы:

Вильнюс

Из Львова

Тель-Авив

Кроме того, МАУ хочет запустить полеты по совершенно новым маршрутам, в частности, в Аликанте и Осло.

Также, как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, с июня текущего года увеличат количество регулярных рейсов из Киева в Дели – будут летать пять раз в неделю.

Интересно! На днях авиакомпании SkyUp и "Международные авиалинии Украины" (МАУ) позволили летать из Киева в итальянский город Ольбия, что на острове Сардиния.