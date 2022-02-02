Авіаперевізник анонсував запуск нових рейсів в рамках літньої навігації 2022. Також у пресслужбі МАУ заявили про перезавантаження низки маршрутів.

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МАУ анонсувала розширення маршрутів на літо-2022

Так, розширення мережі МАУ з хабом в аеропорту "Бориспіль", зокрема, передбачає довгоочікуване відновлення далекомагістральних рейсів до Нью-Йорка та Торонто.Рейси за цими напрямками виконуватимуться з 1 червня 2022 року на Boeing 777-200ER.

Водночас авіакомпанія анонсувала можливість подорожувати до більш ніж 30 міст США та Канади через аеропорти Нью-Йорка та Торонто разом з партнерами. Йдеться про рейси з/до Монреаля, Оттави, Вінніпега, Ванкувера, Бостона, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско та інших міст.

З червня МАУ планує розширити мережу за маршрутами:

З Києва:

Ніцца

Брюссель

Гельсінкі

Копенгаген

Стокгольм

Будапешт

Варшава

Відень

Нью-Йорк

Торонто

Венеція

Дюссельдорф

Цюрих

З Одеси:

Вільнюс

Зі Львова

Тель-Авів

Крім того, МАУ хоче запустити польоти за абсолютно новими маршрутами, зокрема: Аліканте та Осло.

Також, як зазначили у пресслужбі авіаперевізника, з червня поточного року збільшать кількість регулярних рейсів з Києва до Делі – літатимуть п'ять разів на тиждень.

Цікаво! Днями авіакомпанії SkyUp та "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) дозволили літати з Києва до італійського міста Ольбія, що на острові Сардинія.