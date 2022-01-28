Відповідні дозволи перевізники отримали від Державної авіаслужби України. Наразі відомо, що запланована частота польотів для обох компаній – 2 рейси на тиждень.

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Коли авіакомпанії почнуть літати за новим напрямком

Права компанії МАУ на виконання рейсів починають діяти з 1 лютого 2022 року. Компанія SkyUp зможе перевозити пасажирів із 21 травня 2022 року.

Згідно з даними порталу tickets.ua, раніше за напрямком Київ – Ольбія літало 24 міжнародні авіакомпанії, зокрема Air France, AirBaltic та Emirates Airline. Ціна на квитки стартувала від 2 372 гривень. Перельоти за маршрутом здійснюються з аеропортів Жуляни та Бориспіль. У Ольбії – з Коста Смеральди.

Зараз SkyUp пропонує перельоти до Ольбії з пересадкою у Мілані за 2 411 гривень (економклас), аналогічний маршрут у вихідні обійдеться дорожче – в 3 786 гривень.

Зверніть увагу! Відомо, що острів Сардинія не прийматиме українських туристів до 15 березня.

SkyUp та МАУ: що відомо про авіакомпанії