Перше місце посів новий аеропорт Стамбула, який торік обслужив майже 37 мільйонів пасажирів.

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Московський аеропорт Шереметьєво опинився на другій сходинці з пасажиропотоком 30,9 мільйона осіб, а третє місце отримав Шарль-де-Голі у Парижі – 26,2 мільйона.

До п'ятірки лідерів за підсумками 2021 року також увійшли Схіпхол в Амстердамі та Домодєдово в Москві.

10 найбільших аеропортів Європи: рейтинг

Новий аеропорт Стамбула – 37 мільйонів Шереметьєво у Москві – 30,9 мільйона Шарль-де-Голь у Парижі – 26,2 мільйона Схіпхол в Амстердамі – 25,5 мільйона Домодєдово в Москві – 25,1 мільйона Сабіха Гьокчен у Стамбулі – 25 мільйонів Франкфурт – 24,8 мільйона Барахас у Мадриді – 24,1 мільйона Анталья – 21,3 мільйона Хітроу у Лондоні – 19,4 мільйона

Цікаво, що у 2019 році найбільшим аеропортом Європи було обрано лондонський Хітроу, натомість зараз він опинився лише на десятому місці. Це пов'язують з обмеженнями, запровадженими країною на тлі пандемії COVID-19.

Результат аеропортів Європи у 2021 році: підсумки

Дані європейського підрозділу Airport Council International свідчать про те, що аеропорти Європи торік збільшили пасажиропотік на 37% у порівнянні з 2020 роком. Однак цього недостатньо, щоб перевищити докризовий 2019-й – результат нижчий на 59%.

Аеропорти за межами Євросоюзу показали найкращі результати відновлення авіатрафіку. Якщо пасажиропотік аеропортів ЄС зріс на 29,2% проти 2020 року, то за межами ЄС – на 59,4%.

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