Первое место занял новый аэропорт Стамбула, который в прошлом году обслужил около 37 миллионов пассажиров.

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Московский аэропорт Шереметьево оказался на второй строчке с пассажиропотоком 30,9 миллиона человек, а третье место получил Шарль-де-Голь в Париже – 26,2 миллиона.

В пятерку лидеров по итогам 2021 года также вошли Схипхол в Амстердаме и Домодедово в Москве.

10 крупнейших аэропортов Европы: рейтинг

Новый аэропорт Стамбула – 37 миллионов Шереметьево в Москве – 30,9 миллиона Шарль-де-Голь в Париже – 26,2 миллионов Схипхол в Амстердаме – 25,5 миллиона Домодедово в Москве – 25,1 миллиона Сабиха Гекчен в Стамбуле – 25 миллионов Франкфурт – 24,8 миллиона Барахас в Мадриде – 24,1 миллиона Анталья – 21,3 миллиона Хитроу в Лондоне – 19,4 миллиона

Интересно, что в 2019 году крупнейшим аэропортом Европы был избран лондонский Хитроу, а сейчас он оказался только на десятом месте. Это связывают с ограничениями, введенными страной на фоне пандемии COVID-19.

Результат аэропортов Европы в 2021 году: итоги

Данные европейского подразделения Airport Council International свидетельствуют о том, что аэропорты Европы в прошлом году увеличили пассажиропоток на 37% по сравнению с 2020 годом. Однако этого недостаточно, чтобы превысить докризисный 2019-й – результат ниже на 59%.

Аэропорты за пределами Евросоюза показали лучшие результаты возобновления авиатрафика. Если пассажиропоток аэропортов ЕС вырос на 29,2% по сравнению с 2020 годом, то за пределами ЕС – на 59,4%.

Интересно! ГПСУ сформировало перечень направлений, по которым украинцы ездили в 2021 году чаще всего – в рейтинге оказались 10 стран.