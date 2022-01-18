В частности, МАУ перестала летать сразу в два города – Афины и Тбилиси.

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МАУ прекратила полеты из Киева в Афины и Тбилиси

По данным онлайн-радара flightradar24.com, последний рейс из Киева в Афины совершили 11 января, а в Тбилиси – 16 января.

Впрочем, ближайшие даты в системе бронирования для рейсов из Киева в Тбилиси – 4 марта, Киев – Афины – 8 марта.

Avianews.com направил запрос в авиакомпанию МАУ с просьбой прояснить ситуацию, однако пока не получил ответа.

С чем связана остановка рейсов

Причин такого решения могло быть немало, и точные станут известны только после того, как прессслужба авиакомпании предоставит комментарий, но, вероятно, ими могли стать:

Конкуренция со стороны других авиаперевозчиков на фоне пониженного спроса в зимний период

Например, лоукостеры Ryanair и Wizz Air предлагают на этих маршрутах более низкие цены.

Кроме того, на линию Киев – Тбилиси выходят и украинские бюджетные авиакомпании – SkyUp и Bees Airline. И, даже если стоимость билетов из МАУ будет одинакова, они предлагают более удобный продукт для пассажира. Речь идет о графике полетов.

Неудобный график для пассажиров

Так, пассажиры, купившие билеты МАУ из Киева в Тбилиси, прилетали в Грузию в час ночи и вылетали обратно в Украину в 7 утра. Такой график меньше подходил для прямых пассажиров.

В то же время SkyUp и Bees Airline предлагают на маршруте расписание, которое позволяет сэкономить как минимум одну ночь в отеле по сравнению с МАУ. А еще самые дешевые тарифы этих авиакомпаний предполагают перевозку большей ручной клади, чем МАУ.

Обратите внимание! В декабре авиакомпания МАУ заявила о возобновлении прямых рейсов из Киева в Соединенные Штаты Америки и Канаду.