Зокрема, МАУ перестав літати одразу до двох міст – Афін та Тбілісі.

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МАУ припинила польоти з Києва до Афін та Тбілісі

За даними онлайн-радару flightradar24.com, останній рейс з Києва до Афін здійснили 11 січня, а до Тбілісі – 16 січня.

Втім, найближчі дати в системі бронювання для рейсів з Києва до Тбілісі – 4 березня, а Київ – Афіни – 8 березня.

Avianews.com надіслав запит до авіакомпанії МАУ з проханням прояснити ситуацію, проте поки не отримав відповіді.

З чим пов'язана зупинка рейсів

Причин такого рішення могло бути чимало, і точні стануть відомі лише після того, як пресслужба авіакомпанії надасть коментар, але, ймовірно ними могли стати:

Конкуренція з боку інших авіаперевізників на тлі зниженого попиту в зимовий період

Наприклад, лоукостери Ryanair і Wizz Air пропонують на цих маршрутах нижчі ціни.

Крім того, на лінію Київ – Тбілісі виходять й українські бюджетні авіакомпанії – SkyUp та Bees Airline. І, навіть, якщо вартість квитків з МАУ буде однакова, вони пропонують зручніший продукт для пасажира. Йдеться про графік польотів.

Незручний графік для пасажирів

Так, пасажири, які придбали квитки МАУ з Києва до Тбілісі, прилітали до Грузії о першій ночі та вилітали назад в Україну о 7 ранку. Такий графік менше підходив для прямих пасажирів.

Натомість SkyUp та Bees Airline пропонують на маршруті розклад, який дозволяє заощадити щонайменше одну ніч у готелі у порівнянні з МАУ. А ще найдешевші тарифи цих авіакомпаній передбачають перевезення більшої ручної поклажі, ніж МАУ.

Зверніть увагу! У грудні авіакомпанія МАУ заявила про відновлення прямих рейсів з Києва до Сполучених Штатів Америки та Канади.