В частности, Ryanair отменил все 6 направлений, а Wizz Air – всего два.
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Ryanair отменил все направления из Харькова
Ирландская бюджетная авиакомпания забрала из своего зимнего расписания 6 маршрутов из Харькова. Лоукостер не будет их выполнять до конца февраля 2022 года.
С 1 по 28 февраля лоукостер не будет осуществлять следующие рейсы:
- Харьков – Вильнюс
- Харьков – Варшава (Модлин)
- Харьков – Краков
- Харьков – Познань
- Харьков – Будапешт
- Харьков – Милан (Бергамо)
При этом авиакомпания может как возобновить определенные отмененные рейсы, так и продолжить их отмену в марте.
Wizz Air отменил 2 рейса из Харькова
Венгерский лоукостер Wizz Air сократил часть рейсов из Харькова в своем зимнем расписании. Авиакомпания, равно как и Ryanair, не будет следовать за ними с 1 по 28 февраля.
Список отмененных рейсов:
- Харьков – Краков
- Харьков – Милан (Мальпенса)