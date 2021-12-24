Wizz Air не исключает восстановления некоторых из отмененных маршрутов или продолжения отмены новых рейсов.

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Wizz Air отменил 10 рейсов из Украины

Так, лоукостер отменил из Украины отдельные маршруты из Харькова, Запорожья, Одессы, Киева и Львова.

Какие рейсы отсутствуют в продаже: список

Харьков – Венеция; Запорожье – Будапешт; Запорожье – Дортмунд; Запорожье – Милан; Одесса – Болонья; Одесса – Гданьск; Одесса – Катовице; Киев – Ганновер; Львов – Верона; Львов – Щецин.

Кроме того, Wizz Air внес изменения в летнее расписание и перенес запуск или рестарт нескольких рейсов из Украины, в частности из Киева в Малагу, из Львова в Афины, Салоники, Венецию, Ниццу и Братиславу, из Одессы во Вроцлав, из Запорожья в Вену и из Харькова в Пардубице.

Отмененые рейсы Wizz Air: коротко

Около трети из 84 сокращенных европейских маршрутов Wizz Air касается Италии.

Больше всего от отмененных направлений пострадала Вена, откуда прекращены 12 маршрутов, из Ларнаки отменено 8, из Варшавы – 7, из Неаполя – 6, из Гданьска, Милана и Эйндховена – по 5.

Также будут сокращены рейсы в норвежский город Буде из Гданьска и на популярный у туристов турецкий курорт Бодрум, отправляющийся из Рима.

Обратите внимание! Ознакомиться с полным списком отмененных рейсов по Европе можно по ссылке.