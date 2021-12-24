Wizz Air не исключает восстановления некоторых из отмененных маршрутов или продолжения отмены новых рейсов.
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Wizz Air отменил 10 рейсов из Украины
Так, лоукостер отменил из Украины отдельные маршруты из Харькова, Запорожья, Одессы, Киева и Львова.
Какие рейсы отсутствуют в продаже: список
- Харьков – Венеция;
- Запорожье – Будапешт;
- Запорожье – Дортмунд;
- Запорожье – Милан;
- Одесса – Болонья;
- Одесса – Гданьск;
- Одесса – Катовице;
- Киев – Ганновер;
- Львов – Верона;
- Львов – Щецин.
Кроме того, Wizz Air внес изменения в летнее расписание и перенес запуск или рестарт нескольких рейсов из Украины, в частности из Киева в Малагу, из Львова в Афины, Салоники, Венецию, Ниццу и Братиславу, из Одессы во Вроцлав, из Запорожья в Вену и из Харькова в Пардубице.
Отмененые рейсы Wizz Air: коротко
Около трети из 84 сокращенных европейских маршрутов Wizz Air касается Италии.
Больше всего от отмененных направлений пострадала Вена, откуда прекращены 12 маршрутов, из Ларнаки отменено 8, из Варшавы – 7, из Неаполя – 6, из Гданьска, Милана и Эйндховена – по 5.
Также будут сокращены рейсы в норвежский город Буде из Гданьска и на популярный у туристов турецкий курорт Бодрум, отправляющийся из Рима.