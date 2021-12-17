Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air заявила о расширении сети маршрутов из столицы Украины.

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В преддверии праздников авиакомпания Wizz Air расширяет сеть маршрутов из Киева просто ежедневно,

– говорится в сообщении.

Так, авиакомпания открывает 3 новых рейса из аэропорта "Киев" (Жуляны). Улететь можно будет во Францию, Нидерланды и Венгрию.

Новые направления Wizz Air из Киева

Киев – Париж (Бове) – с 17 декабря; Киев – Эйндховен – с 18 декабря; Киев – Дебрецен – с 19 декабря.

Рейсы в Париж будут совершать в понедельник и пятницу, в Эйндховен – во вторник и субботу (с 17 января еще в понедельник и пятницу), а в Дебрецен – каждую среду и воскресенье.

Кроме того, с 16 декабря лоукостер возобновил рейсы по направлению Киев – Стокгольм (Скавста), которые прекратил несколько лет назад. Полеты будут выполняться дважды в неделю – каждый четверг и воскресенье.

Интересно! Украинская авиакомпания SkyUp анонсировала распродажу билетов на международные маршруты. По 10 направлениям из Киева можно улететь от 18 долларов.

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