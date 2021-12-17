Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air заявила про розширення мережі маршрутів зі столиці України.

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Напередодні свят авіакомпанія Wizz Air розширює мережу маршрутів із Києва просто щодня,

– йдеться у повідомленні.

Так, авіакомпанія відкриває 3 нових рейси з аеропорту "Київ" (Жуляни). Полетіти можна буде до Франції, Нідерландів та Угорщини.

Нові напрямки Wizz Air з Києва

Київ – Париж (Бове) – з 17 грудня; Київ – Ейндховен – з 18 грудня; Київ – Дебрецен – з 19 грудня.

Рейси в Париж будуть здійснювати в понеділок і п'ятницю, в Ейндховен – у вівторок та суботу (з 17 січня ще в понеділок й п'ятницю), а в Дебрецен – щосереди й неділі.

Крім того, з 16 грудня лоукостер відновив рейси за напрямком Київ – Стокгольм (Скавста), які припинив декілька років тому. Польоти виконуватимуться двічі на тиждень – щочетверга та неділі.

Цікаво! Українська авіакомпанія SkyUp анонсувала розпродаж квитків на міжнародні маршрути. За 10 напрямками із Києва можна полетіти від 18 доларів.

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