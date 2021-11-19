Обидва анонсували запуск нових напрямків з міста Лева. Зокрема, до Валенсії та Тбілісі.

Читайте також Ryanair запускає нові напрямки зі Львова та Херсона: куди літатиме

Bees Airline літатиме до Грузії

Українська авіакомпанія Bees Airline оголосила про запуск нового напрямку. Лоукостер полетить зі Львова до столиці Грузії – Тбілісі.

Польоти здійснюватимуть з 28 грудня 2021 до 1 лютого 2022 року двічі на тиждень. Графік орієнтований на туристів, які хочуть провести в Грузії новорічні свята.

Розклад рейсів

Львів 11:00 – Тбілісі 15:55, вівторок та субота;

11:00 – 15:55, вівторок та субота; Тбілісі 16:55 – Львів 18:10, вівторок та субота.

Квитки вже доступні для бронювання з ціною від 1 530 гривень в один бік та від 3 166 гривень в обидва.

У вартості квитків тільки ручна поклажа з габаритами до 55х40х23 см та вагою до 7 кілограмів.

Забронювати квитки на рейси зі Львова до Тбілісі можна на офіційному сайті авіакомпанії Bees Airline.

Зауважимо, раніше Bees Airline відкрив продаж квитків на ще два нові рейси зі Львова – літатиме до Праги та Барселони.

Також з 20 грудня лоукостер запустить новий внутрішній напрямок – з Києва до Львова.

Wizz Air запускає рейси до Іспанії

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air відкрила продаж квитків на новий напрямок зі Львова до іспанського міста Валенсія.

Перший політ заплановано на 1 липня 2022 року.

Розклад рейсів

Львів 18:35 – Валенсія 21:10, понеділок та п'ятниця;

18:35 – 21:10, понеділок та п'ятниця; Валенсія 21:50 – Львів 02:15, понеділок та п'ятниця.

Ціна на квитки розпочинається від 1 620 гривень в один бік, та від 3 240 гривень в обидва. Однак для учасників Wizz Discount Club доступні й дешевші квитки.

У цю вартість входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів.

Забронювати квитки на рейси зі Львова до Валенсії можна на офіційному сайті авіакомпанії Wizz Air.

Відзначимо, раніше Wizz Air заявив про запуск нового напрямку з Києва на литовський морський курорт Паланга, що на березі Балтійського моря.

Крім того, лоукостер відновив деякі рейси зі Львова, зокрема до Будапешту, Біллунду, Катовіце, Вільнюса та Братислави.