Перший рейс заплановано на 20 грудня.

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Bees Airline запускає польоти з Києва до Львова

Так, вже з 20 грудня можна буде полетіти зі столиці до міста Лева п'ять разів на тиждень – у понеділок, середу, четвер, п'ятницю та неділю.

Розклад рейсів і тарифи

Київ 13:30 – Львів 14:30, понеділок;

13:30 – 14:30, понеділок; Київ 08:30 – Львів 09:30, середа, п'ятниця, неділя;

08:30 – 09:30, середа, п'ятниця, неділя; Київ 18:30 – Львів 19:30, четвер;

18:30 – 19:30, четвер; Львів 20:30 – Київ 21:30, понеділок, середа, четвер, неділя;

20:30 – 21:30, понеділок, середа, четвер, неділя; Львів 15:30 – Київ 16:30, п'ятниця.

Вартість квитків за напрямком Київ – Львів розпочинається від 595 гривень в один бік та від 1 246 гривень в обидва.

Найдешевші квитки передбачають перевезення лише ручної поклажі з габаритами до 55х40х23 сантиметрів та вагою до 7 кілограмів.

Квитки з такими цінами доступні на усі дати з Новим роком та іншими зимовими святами включно.

Зверніть увагу! Квитки можна забронювати на офіційному сайті Bees Airline, або на пошукових агрегаторах типу avia.lowcost.ua, kiwi, чи skyscanner.

Як відомо, польоти між Києвом та Львовом триватимуть лише місяць – з 20 грудня 2021 року до 21 січня 2022 року.

Зі слів комерційного директора Bees Airline Олександра Джиджора, подальша доля цього маршруту буде вирішена на початку грудня.

Зауважимо, раніше нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines відкрила продаж на 4 внутрішні рейси, зокрема з Києва др Львова.