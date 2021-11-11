Первый рейс запланирован на 20 декабря.

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Bees Airline запускает полеты из Киева во Львов

Так, уже с 20 декабря можно будет улететь из столицы в город Льва пять раз в неделю – в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье.

Расписание рейсов и тарифы

Киев 13:30 – Львов 14:30, понедельник;

13:30 – 14:30, понедельник; Киев 08:30 – Львов 09:30, среда, пятница, воскресенье;

08:30 – 09:30, среда, пятница, воскресенье; Киев 18:30 – Львов 19:30, четверг;

18:30 – 19:30, четверг; Львов 20:30 – Киев 21:30, понедельник, среда, четверг, воскресенье;

20:30 – 21:30, понедельник, среда, четверг, воскресенье; Львов 15:30 – Киев 16:30, пятница.

Стоимость билетов по направлению Киев – Львов начинается от 595 гривен в одну сторону и от 1 246 гривен в обе.

Дешевые билеты предусматривают перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х23 сантиметров и весом до 7 килограммов.

Билеты с такими ценами доступны на все даты с Новым годом и другими зимними праздниками.

Обратите внимание! Билеты можно забронировать на официальном сайте Bees Airline, или на поисковых агрегаторах типа avia.lowcost.ua, kiwi или skyscanner.

Как известно, полеты между Киевом и Львовом продлятся всего месяц – с 20 декабря 2021 года по 21 января 2022 года.

По словам коммерческого директора Bees Airline Александра Джиджора, дальнейшая судьба этого маршрута будет решена в начале декабря.

Заметим, ранее новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines открыла продажу на 4 внутренних рейса, в том числе из Киева и Львова.