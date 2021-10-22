Теперь такая возможность появилась и в украинских путешественников. Авиакомпания Bees Airline открыла продажу билетов на новый из Киева в Испанию – Барселону.

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Bees Airline будет летать из Киева в Барселону

Полеты будут выполняться с 23 декабря по 29 января из аэропорта "Киев" (Жуляны) в аэропорт Барселона (Эль-Прат) современными самолетами Boeing 737-800 Next Generation.

Улететь можно будет трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Стоимость билетов

Самые дешевые билеты от 73 евро в одну сторону и от 148 евро в обе.

По случаю открытия нового направления, авиаперевозчик предлагает дешевые билеты в тарифе Smart, который предусматривает 23 килограмма багажа, 7 килограммов ручной клади и возможность изменения даты рейса за дополнительную плату. Акция продлится до 31 октября.

Забронировать билеты можно на официальном сайте Bees Airline. Также советуем воспользоваться поисковиками типа аvia.lowcost.ua, kiwi, или skyscanner.

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Условия въезда в Испанию

Как сообщает консульская служба МИД Украины, граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие COVID-19 при условии заблаговременного заполнения формуляра санитарного контроля: https://www.spth.gob.es/.

На его основе генерируется QR-код, который полагается представителям компании перевозчика перед посадкой на рейс, а также службам санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту прибытия в Испанию.

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