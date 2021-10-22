Тепер така можливість з'явилася і в українських мандрівників. Авіакомпанія Bees Airline відкрила продаж квитків на новий з Києва до Іспанії – Барселони.

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Bees Airline літатиме з Києва до Барселони

Польоти виконуватимуться з 23 грудня до 29 січня з аеропорту "Київ" (Жуляни) в аеропорт Барселона (Ель-Прат) сучасними літаками Boeing 737-800 Next Generation.

Полетіти можна буде тричі на тиждень – щовівторка, четверга і суботи.

Вартість квитків

Найдешевші квитки від 73 євро в один бік та від 148 євро в обидва.

З нагоди відкриття нового напрямку, авіаперевізник пропонує дешеві квитки в тарифі Smart, який передбачає 23 кілограми багажу, 7 кілограмів ручної поклажі та можливість зміни дати рейсу за додаткову плату. Акція триватиме до 31 жовтня.

Забронювати квитки можна на офіційному сайті Bees Airline. Також радимо скористатися пошуковиками типу аvia.lowcost.ua, kiwi, чи skyscanner.

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Умови в'їзду до Іспанії

Як повідомляє консульська служба МЗС України, громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність COVID-19 за умови завчасного заповнення формуляра санітарного контролю: https://www.spth.gob.es/.

На його основі генерується QR-код, який має надаватися представникам компанії перевізника перед посадкою на рейс, а також службам санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту прибуття до Іспанії.

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