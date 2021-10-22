Авіаперевізник здійснюватиме польоти з Києва до Парижа. Запуск цього рейсу став можливим після підписання угоди про "відкрите небо".

Зверніть увагу SkyUp продає квитки на рейси з Києва до популярної країни за лоукост-ціною

Лоукостер Vueling запускає рейси з Києва до Парижа

Перший рейс запланований вже на 5 грудня.

Прямі рейси між столицями виконуватимуться двічі на тиждень – щовівторка і неділі, однак в кінці грудня будуть виконані по одному рейсу в п'ятницю та суботу.

Для польотів Vueling використовуватиме аеропорт Бориспіль в Києві й Орлі в Парижі, що розташований до центру французької столиці всього за 15 кілометрів.

Розклад рейсів

Париж 6:55 – Київ 11:05

Київ 12:10 – Париж 14:35

Вартість авіаквитків

Полетіти з Києва до Парижа можна буде від 30 євро в одну сторону.

Базовий тариф Basic передбачає безкоштовне перевезення двох одиниць ручної поклажі: маленької сумочки / рюкзака розміром 40х30х20 сантиметрів та стандартної валізи розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою до 10 кілограмів.

Забронювати дешеві квитки можна на офіційному сайті Vueling. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу аvia.lowcost.ua, skyscanner чи kiwi.

Умови в'їзду до Франції

З 11 жовтня Франція перемістила Україну з "зеленої" зони в "помаранчеву", посиливши умови в'їзду для українців.

Країну мають право відвідувати громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації.