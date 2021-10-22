Авиаперевозчик будет осуществлять полеты из Киева в Париж. Запуск этого рейса стал возможным после подписания соглашения об "открытом небе".
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Лоукостер Vueling запускает рейсы из Киева в Париж
Первый рейс запланирован уже на 5 декабря.
Прямые рейсы между столицами будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям, однако в конце декабря будут выполнены по одному рейсу в пятницу и субботу.
Для полетов Vueling будут использовать аэропорт Борисполь в Киеве и Орли в Париже, который расположен к центру французской столицы всего в 15 километрах.
Расписание рейсов
- Париж 6:55 – Киев 11:05
- Киев 12:10 – Париж 14:35
Стоимость авиабилетов
Улететь из Киева в Париж можно будет от 30 евро в одну сторону.
Базовый тариф Basic предусматривает бесплатную перевозку двух единиц ручной клади: маленькой сумочки / рюкзака размером 40х30х20 сантиметров и стандартного чемодана размером 55х40х20 сантиметров и весом до 10 килограммов.
Забронировать дешевые билеты можно на официальном сайте Vueling. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа аvia.lowcost.ua, skyscanner или kiwi.
Условия въезда во Францию
С 11 октября Франция переместила Украину с "зеленой" зоны в "оранжевую", ужесточив условия въезда для украинцев.
Страну имеют право посещать граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации.
Вакцины, одобренные Францией
- Pfizer / Comirnaty
- Moderna
- AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield
- Jansen / Johnson & Johnson
С момента получения последней дозы должно пройти 7 дней и 28, если Johnson & Johnson.
Если гражданин Украины не прошел вакцинацию, он может въехать во Францию только при условии предъявления документа, подтверждающего "крайнюю необходимость" въезда во Францию, а также при наличии ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа или теста на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов до въезда.
Невакцинированным также придется пройти тест на антиген в аэропорту Франции по прибытии и соблюдать 7-дневную самоизоляцию.