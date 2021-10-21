Лоукостер будет летать в крупнейший город страны – Алматы. Более о предложении – читайте дальше!

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SkyUp предлагает дешевые билеты на рейсы из Киева в Казахстан

Авиаперевозчик установил лоукост-цену 99 долларов в обе стороны на рейсы из Киева в город Алматы.

Однако, в течение нескольких дней предлагает билеты подешевле – от 43 евро в одну сторону и от 87 евро в обе.

В стоимость самых дешевых билетов по тарифу Basic входит только ручная кладь размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограмм.

Забронировать билеты можно на официальном сайте Skyup.aero. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа аvia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua и Kiwi.

Внимание! Промо продлится до 26 октября и распространяется на рейсы с 5 ноября по 23 марта 2022 года.

Напоминается, что рейсы из Киева в Алматы были анонсированы в марте 2021 года, тогда в одну сторону можно было улететь от 84 евро.

Условия въезда в Казахстан

Как информирует консульская служба МИД Украины, для пересечения границы Казахстана украинцам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда.

Тест могут не делать дети до 5 лет, если их сопровождает взрослый с отрицательным тестом.

ПЦР-справка не нужна иностранцам, которые получили полный курс вакцинации на территории Республики Казахстан.

При этом страна не признает украинские сертификаты о вакцинации. Поэтому, если украинский турист сделал прививку, то все равно должен пройти ПЦР-тест.

По данным Worldometer, по состоянию на 21 октября 2021 года в Казахстане выявлено 923 060 случаев заражения коронавирусом, из них 11 847 летальных.