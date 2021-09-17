Загальна інформація

Іспанія є однією з найбільших держав Європи. Вона займає практично весь Піренейський півострів, а також охоплює: Балеарські й Пітіузькі острови в Середземному морі та Канарські в Атлантичному океані. Загальна площа територій королівства становить близько 504,8 тисячі квадратних кілометрів. Столицею Іспанії є Мадрид.

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Іспанія омивається водами Середземного моря та Атлантичного океану. При цьому із заходу вона розділяє кордон із Португалією, з північного сходу – із Францією та Андоррою, а з півдня – із Гібралтаром.

Іспанія / Фото cms.enjourney

Після Швейцарії Іспанія вважається найвисокогірнішою державою в Європі. Це й не дивно: плоскогір'я і гори займають 90% від її території. Наприклад, плоскогір'я Месета займає майже половину держави.

Іспанське узбережжя багате на кручі, дюни, довгі пляжі, покриті галькою або піском. Частина галісійського узбережжя нагадує фіорди Норвегії, а Атлантичне узбережжя (північна сторона) рясніє мисами (переважно вапняковими), маленькими печерами. Узбережжя Середземномор'я кишить готелями та пляжами, але все ж на ньому залишилися місця з лагунами, пустельними болтами (наприклад, Кото доку).

Цікаві факти про Іспанію:

Сучасна назва España, що вперше була дана королівству фінікійцями (España), а потім карфагенянами (Ispania), в перекладі звучить як "земля кроликів". Греки ж придумали цьому півострову іншу назву – "Земля призахідного сонця" або Hesperia. А жителі Африки дали Іспанії назву Iberia, що в перекладі – "Земля річок". Hispania – сучасна назва королівства була придумана римлянами. До кінця XV століття Іспанія була розбита на кілька королівств, кожне з яких мало свою культуру та мову. Після укладення шлюбу Ізабелли Кастильської та Фердинанда Арагонського – монархів-католиків Кастилії та Арагони, була заснована Іспанська імперія. Іспанською мовою розмовляють приблизно 437 мільйонів осіб. Це друга мова у світі за популярністю. На території самої Іспанії поширено кілька діалектів: астурійський, каталонський, арагонський, галісійський, окситанський і баскський. На чолі королівства Іспанія з 1713 року стоять монархи династії Бурбонів. За кількістю історичних об'єктів, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО, Іспанія входить в першу трійку країн, поступаючись Італії та Китаю. У королівстві розташовані 44 культурні, архітектурні та історичні пам'ятки. У Мадриді знаходиться ресторан Restaurante Botín (Каса Ботин) – перший ресторан у світі, який функціонує з 1725 року. Іспанський гімн, хоч і має слова, але виконується тільки в музичній версії на всіх заходах. Це пов'язано з поділом Іспанії на автономії, які так і не прийшли до єдиної думки з приводу слів. В іспанців на першому місці – сімейні цінності. Тому кількість пар, які розлучаються, становить не більше 17%, і тільки 5% дітей виховується в неповних сім'ях. В Іспанії існує традиція мати подвійне прізвище: одну по матері та другу по батькові. У Новорічну ніч іспанці з'їдають 12 виноградин під бій курантів, вірячи, що їм буде таланити увесь рік.

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Курорти Іспанії

У всьому світі Іспанія славиться своїми курортами. Найпопулярніші з них:

Острів Ібіца відомий своїми дискотеками та вечірками. Заведено вважати, що це ідеальне місце відпочинку молоді. І це так! Тут розташовані численні клуби, в яких проводять шоу діджеї зі світовим ім'ям. Але і для бажаючих відпочити від "міської суєти" є відокремлені курорти з чистими пляжами та гарними умовами проживання. Також це історичний центр зі своїми неповторними пам'ятками.

відомий своїми дискотеками та вечірками. Заведено вважати, що це ідеальне місце відпочинку молоді. І це так! Тут розташовані численні клуби, в яких проводять шоу діджеї зі світовим ім'ям. Але і для бажаючих відпочити від "міської суєти" є відокремлені курорти з чистими пляжами та гарними умовами проживання. Також це історичний центр зі своїми неповторними пам'ятками. Майорка – один із сонячних островів Балеарського архіпелагу. Молодь їде в Ареналь, де кипить клубне життя. Для відпочинку з дітьми ідеально підходить Кола-д'Ор, який славиться своїми затишними бухтами. На острові, крім лежання на пляжі, можна знайти собі заняття до вподоби (дайвінг, скелелазіння тощо).

один із сонячних островів Балеарського архіпелагу. Молодь їде в Ареналь, де кипить клубне життя. Для відпочинку з дітьми ідеально підходить Кола-д'Ор, який славиться своїми затишними бухтами. На острові, крім лежання на пляжі, можна знайти собі заняття до вподоби (дайвінг, скелелазіння тощо). Менорка – місцина має другу назву "Острів вогнів і вітрів", оскільки не раз на обривистих берегах можна побачити дивні вогники. Це один із найдорожчих курортів Іспанії. Територія острова – біосферний заповідник. Це ідеальне і спокійне місце, де немає настирливих гідів.

місцина має другу назву "Острів вогнів і вітрів", оскільки не раз на обривистих берегах можна побачити дивні вогники. Це один із найдорожчих курортів Іспанії. Територія острова – біосферний заповідник. Це ідеальне і спокійне місце, де немає настирливих гідів. Тенеріфе – це найбільший острів Канарських островів. Тут можна знайти розваги до вподоби. Для любителів дискотек підходить Коста-адах. Якщо плануєте відпочити від суєти великого міста, вирушайте в Лоро-парк, який славиться: дельфінарієм, величезним зоопарком, ботанічним парком і аквапарком. Це місце заслужено називають островом "вічної весни", оскільки температура повітря круглий рік – +20 – 25 градусів за Цельсієм. Тут ви знайдете пляжі як із жовтим, так і з чорним пісками. Острів відомий у всьому світі своїм карнавалом Санта-Крус-де-Тенеріфе.

– це найбільший острів Канарських островів. Тут можна знайти розваги до вподоби. Для любителів дискотек підходить Коста-адах. Якщо плануєте відпочити від суєти великого міста, вирушайте в Лоро-парк, який славиться: дельфінарієм, величезним зоопарком, ботанічним парком і аквапарком. Це місце заслужено називають островом "вічної весни", оскільки температура повітря круглий рік – +20 – 25 градусів за Цельсієм. Тут ви знайдете пляжі як із жовтим, так і з чорним пісками. Острів відомий у всьому світі своїм карнавалом Санта-Крус-де-Тенеріфе. Коста-дель-Соль – "Сонячний берег" Іспанії. Тут розташовані вілли спортсменів зі світовим ім'ям, голлівудської еліти. Однак для виключно пляжного відпочинку ці курорти не зовсім підходять, оскільки навіть у саму спеку тут відносно прохолодна вода через атлантичні течії. Однак це ідеальне місце для завзятих серфінгістів. Також місце славиться своїм сафарі-парком, де можна побачити тварин з усього світу.

– "Сонячний берег" Іспанії. Тут розташовані вілли спортсменів зі світовим ім'ям, голлівудської еліти. Однак для виключно пляжного відпочинку ці курорти не зовсім підходять, оскільки навіть у саму спеку тут відносно прохолодна вода через атлантичні течії. Однак це ідеальне місце для завзятих серфінгістів. Також місце славиться своїм сафарі-парком, де можна побачити тварин з усього світу. Коста-де-ла-Луз або "Берег світла" відрізняється своїм спокоєм. Курорт популярний серед любителів віндсерфінгу. Протяжні пляжі мають дрібний пісок, який здається білим. Відвідати цей курорт найкраще під час карнавалів, які славляться: боями биків, фольклорною музикою, стрибками тощо. Всі ці події відбуваються переважно в травні.

відрізняється своїм спокоєм. Курорт популярний серед любителів віндсерфінгу. Протяжні пляжі мають дрібний пісок, який здається білим. Відвідати цей курорт найкраще під час карнавалів, які славляться: боями биків, фольклорною музикою, стрибками тощо. Всі ці події відбуваються переважно в травні. Коста-дель-Альмерія – частина Середземномор'я іспанської Андалусії. Крім колориту, курорт відомий "білим узбережжям", блискучим, як розсип цукру. Це відносно молодий курорт. Головне місто туризму – Альмерія, побудоване за часів римського правління. А відвідавши Мохакар, ви побуваєте в іспанській глибинці. Здійсніть прогулянку вузькими вуличками та затишною набережною. Для сімейного відпочинку ідеальним місцем буде Рокетас-де-Мар.

Курорти Іспанії / Фото deluxe.voyage

Коста-Бланка вважається рекордсменом за кількістю пляжів, відзначених Блакитним прапором, і кількості сонячних днів. Основними зонами відпочинку є Ганліа з багатою заповідною зоною та Віллайосу, де в серпні проводяться традиційні свята. Тут практично завжди тепла погода і найчистіші пляжі.

вважається рекордсменом за кількістю пляжів, відзначених Блакитним прапором, і кількості сонячних днів. Основними зонами відпочинку є Ганліа з багатою заповідною зоною та Віллайосу, де в серпні проводяться традиційні свята. Тут практично завжди тепла погода і найчистіші пляжі. Коста-Брава або "Берег сміливих" належить до частини сонячної Каталонії. Місцеві види вражають чудовими бухтами з пляжами з гальки та білого піску, вершинами Піренеїв, блакиттю найчистішого моря. Курорти в цій частині Іспанії різноманітні. Наприклад, Тосса-де-Мар славиться давніми фортецями та казино, побудованими в ХІХ столітті. Найрозвиненішу інфраструктуру має Ллорет-де-Мар.

належить до частини сонячної Каталонії. Місцеві види вражають чудовими бухтами з пляжами з гальки та білого піску, вершинами Піренеїв, блакиттю найчистішого моря. Курорти в цій частині Іспанії різноманітні. Наприклад, Тосса-де-Мар славиться давніми фортецями та казино, побудованими в ХІХ столітті. Найрозвиненішу інфраструктуру має Ллорет-де-Мар. Коста-Дорада славиться своїм золотистим відтінком пісків. В околицях Ербо пляжі вражають своєю пустельністю. Тут добре можна відпочити всією сім'єю. У Коста-Дорада знаходиться "Порт Авентура" – найбільший парк розваг. Для любителів екскурсій радимо відвідати місто Таррагона з його середньовічними будівлями та пам'ятками римської архітектури. Тим, хто любить галасливі вечірки, підійдуть Ла-Пінеда і Салоу.

славиться своїм золотистим відтінком пісків. В околицях Ербо пляжі вражають своєю пустельністю. Тут добре можна відпочити всією сім'єю. У Коста-Дорада знаходиться "Порт Авентура" – найбільший парк розваг. Для любителів екскурсій радимо відвідати місто Таррагона з його середньовічними будівлями та пам'ятками римської архітектури. Тим, хто любить галасливі вечірки, підійдуть Ла-Пінеда і Салоу. Коста-Верде . Є однією з головних курортних зон північного узбережжя Іспанії. Багато пляжів, що розташовані у гирлі Вільявільоса, притягують серфінгістів. Найцікавішим для туристів вважається пляж, що розташований між мисом Кабо-де-Пеньяс і містом. Водночас для дайвінгу вибирають пляж Моньєло.

. Є однією з головних курортних зон північного узбережжя Іспанії. Багато пляжів, що розташовані у гирлі Вільявільоса, притягують серфінгістів. Найцікавішим для туристів вважається пляж, що розташований між мисом Кабо-де-Пеньяс і містом. Водночас для дайвінгу вибирають пляж Моньєло. Кантабрія (або "Земля радості") . Тут можна побачити затоки, родючі долини та гірські ланцюги. Гордість Кантабрії – національний парк "Піки Європи" та дюнний комплекс, який розташований у гирлі р. Пас. Курорт славиться серед туристів своїми пам'ятками, багато з яких – під охороною ЮНЕСКО. А відвідавши місцеві поселення, можна познайомитися з унікальною культурою пасьєго.

. Тут можна побачити затоки, родючі долини та гірські ланцюги. Гордість Кантабрії – національний парк "Піки Європи" та дюнний комплекс, який розташований у гирлі р. Пас. Курорт славиться серед туристів своїми пам'ятками, багато з яких – під охороною ЮНЕСКО. А відвідавши місцеві поселення, можна познайомитися з унікальною культурою пасьєго. Ла-Манга-дель-Мар-Менор або просто Ла-Манга – це вузька піщана коса на сході Мурсії. Ла-Манга – курорт "двох морів". Він відокремлює від Середземного моря лагуну з назвою "Маленьке море". Золотисті смуги піску відносять до найчистіших пляжів у всій Європі. Це ідеальне місце для любителів дайвінгу або сноркелинга. Бажаючим зайнятися кайтсерфінгом радимо пляж Плайя-де-Галуа. Для кращого ознайомлення з чудовими видами курорту розроблений трекінг-маршрут.

або просто Ла-Манга – це вузька піщана коса на сході Мурсії. Ла-Манга – курорт "двох морів". Він відокремлює від Середземного моря лагуну з назвою "Маленьке море". Золотисті смуги піску відносять до найчистіших пляжів у всій Європі. Це ідеальне місце для любителів дайвінгу або сноркелинга. Бажаючим зайнятися кайтсерфінгом радимо пляж Плайя-де-Галуа. Для кращого ознайомлення з чудовими видами курорту розроблений трекінг-маршрут. Барселона . На півночі від міста розташований пляж Барселонета, що має чималу популярність серед туристів. Також можна позасмагати на пляжах Ситжес, Мар Білизни та Ікарія. У Барселоні багато пам'яток, так що нудьгувати не доведеться.

. На півночі від міста розташований пляж Барселонета, що має чималу популярність серед туристів. Також можна позасмагати на пляжах Ситжес, Мар Білизни та Ікарія. У Барселоні багато пам'яток, так що нудьгувати не доведеться. Валенсія – місто з цікавою архітектурою. Популярним серед туристів є район Старого міста – Ель Кармен. Тут розташовані не тільки основні визначні пам'ятки, а й численні нічні клуби, кафе та бари. Міський пляж Лас Аренас або як його ще називають "Леванте" бере свій початок біля морського порту і яхт-клубу. Це місцина із дрібним піском золотистого кольору та пологим заходом, однак багатолюдна. Найчистішим і найкрасивішим пляжем Валенсії вважається Ель-Салер, що розташований від центру за пів години їзди.

Погода

Цікаво, що в Іспанії можна виділити цілих три різновиди клімату. Так, на північному заході панує помірно-морська погода, тобто з помірною температурою та одночасною надмірністю опадів протягом всього року. Для півдня Іспанії та Середземноморського узбережжя характерний клімат із вологими, але м'якими зимами, а також сухим жарким літом (середземноморський). Що стосується внутрішніх областей країни, то тут спостерігається континентальний засушливий клімат, тобто умови холодних зим і теплого сухого літа.

Різноманіття кліматичних умов вплинуло і на різнохарактерність місцевих рослинності та фауни. На півночі є схожість зі Центральною Європою, а на півдні – з Африкою.

Для іспанських курортних районів характерно не просто переважання сонячної погоди, тут найбільша кількість погожих днів у всій Європі! Але найкращим мікрокліматом у світі вважається клімат Канарських островів, де виділяється всього дві пори року: тепла весна і сонячне літо.

Віза і перетин кордону

Українці, що мають біометричні паспорти, можуть відвідати Іспанію без візи, оскільки держава входить у число тих, що підтримують безвізовий режим. Громадянам із закордонними паспортами старого зразка для поїздки необхідно оформити візу. Це можна зробити в консульстві Іспанії чи візовому центрі. Якщо ви хочете відвідати кілька країн, що входять в Шенгенську зону, найкраще оформити туристичну візу.

Як дістатися

До Іспанії українці можуть дістатися машиною або автобусом, поїздом або літаком. Однак потрібно враховувати, що чартерні літаки літають переважно взимку та влітку, а під час перельоту необхідно робити пересадку в іншій країні. Це займає досить багато часу.

Також з України немає прямих поїздів до Іспанії, тому потрібно затратити чимало часу, щоб підібрати рейси. Можна скористатися автобусними турами для поїздки на відпочинок, які пропонують туристичні агентства з різноманітною програмою.

Відпочинок в Іспанії / Фото travel.24tv



Автолюбителям, які планують поїздку в Іспанію на своїй машині, необхідно заздалегідь продумати маршрут. Бажано придбати карти країн, через які проходить маршрут, або навігатор. З України можна потрапити в Іспанію транзитом через Польщу, Німеччину і Францію – це найкращий варіант поїздки. Однак слід враховувати, що в цьому випадку значно зростуть не тільки витрати, але і тривалість подорожі.

До основних витрат належать:

паливо;

харчування;

нічліг;

платні автобани;

парковки.

Однак це того варте, адже ви побачите красу проїжджаючих країн, зможете відвідати пам'ятки, що не входять у стандартну екскурсійну програму.

Для самостійної поїздки на машині слід підготувати всі необхідні документи: водійське посвідчення міжнародного зразка, закордонний паспорт, страховку Green Card і техпаспорт.

Найвизначніші пам'ятки

Іспанія багата визначними пам'ятками, які варто було б подивитися. За одну поїздку все побачити неможливо. Це лише невелика добірка місць, які залишать у вас незабутні враження:

Palacio Real de Madrid (Королівський палац у Мадриді) – офіційна резиденція іспанських королів. Попри це туристи можуть побувати в 50 залах (всього їх 2 000). Для обробки цих кімнат використані: ліпнина, червоне дерево і мармур. Ви побачите фрески, написані Рубенсом і Караваджо, а також унікальні колекції обладунків та зброї, музичних інструментів, в тому числі скрипку Страдіварі.

Palacio Real de Madrid / Фото wikimedia

Мечеть в Кордобі – архітектурний шедевр. Всередині будівлі є подвійні гігантські арки, що з'єднані сотнями колон із мармуру, граніту, онікса і яшми. Синій купол прикрашають у вигляді зірок золотисті плитки. Молитовний зал із 5 зонами приваблює відвідувачів своїми архітектурними особливостями. Нині це римо-католицький собор.

архітектурний шедевр. Всередині будівлі є подвійні гігантські арки, що з'єднані сотнями колон із мармуру, граніту, онікса і яшми. Синій купол прикрашають у вигляді зірок золотисті плитки. Молитовний зал із 5 зонами приваблює відвідувачів своїми архітектурними особливостями. Нині це римо-католицький собор. Ciudad de las Artes y las Ciencias (місто мистецтв і наук) у Валенсії. Єдиний архітектурний комплекс складається з 5 різних будівель: El Museu de les Ciències Príncipe Felipe (музей науки принца Феліпе), L'Umbracle (сад/галерея), El Palau de les Arts Reina Sofía (палац мистецтв королеви Софії), океанографічного парку, L 'Hemisfèric (театр лазерних уявлень, планетарій, кінотеатр) і підвісного моста Assut de l'or. Комплекс оточений красивим парком із басейнами та струмками.

Ciudad de las Artes y las Ciencias / Фото static2.lasprovincias

Севільський кафедральний собор є найбільшим собором в Європі, побудованим у готичному стилі в XVI столітті. Будівництво тривало трохи більше століття. Найвідоміша пам'ятка собору – могила Христофора Колумба і позолочений вівтар. Саркофаг з останками мореплавця тримається 4 статуями, що символізують королівства Кастилії, Наварра, Арагон і Леон. Відвідавши головну ризницю, де розташований музей, можна ознайомитися з безцінними мальовничими полотнами Мурільо, Веласкеса, Гойї та побачити велику срібну дарохранительницю. Також кафедральний собор славиться органними концертами.

є найбільшим собором в Європі, побудованим у готичному стилі в XVI столітті. Будівництво тривало трохи більше століття. Найвідоміша пам'ятка собору – могила Христофора Колумба і позолочений вівтар. Саркофаг з останками мореплавця тримається 4 статуями, що символізують королівства Кастилії, Наварра, Арагон і Леон. Відвідавши головну ризницю, де розташований музей, можна ознайомитися з безцінними мальовничими полотнами Мурільо, Веласкеса, Гойї та побачити велику срібну дарохранительницю. Також кафедральний собор славиться органними концертами. Museo Nacional del Prado (музей Прадо) в Мадриді – один із найкращих музеїв світу. У ньому зібрані шедеври відомих художників: Рембрандта, Ель Греко, Гойї, Веласкеса, Тиціана та багатьох інших. Є зали зі скульптурами, гравюрами, прикрасами та декоративно-прикладною творчістю.

один із найкращих музеїв світу. У ньому зібрані шедеври відомих художників: Рембрандта, Ель Греко, Гойї, Веласкеса, Тиціана та багатьох інших. Є зали зі скульптурами, гравюрами, прикрасами та декоративно-прикладною творчістю. Архітектурно-парковий ансамбль L'Alhambra в Гранаді . Нині це музей ісламської архітектури, до складу якого входять: палац, оточений апельсиновими деревами та кипарисовими алеями, мечеть і фортеці. В ансамблі гармонійно поєднуються тераси та внутрішні дворики з водними каскадами, фонтанами, водоймами з витонченими арками та візерунчастими різьбленими вікнами. Все це декороване строкатою мозаїкою, різьбленими візерунками по каменю, арабською в'яззю, рослинними орнаментами.

. Нині це музей ісламської архітектури, до складу якого входять: палац, оточений апельсиновими деревами та кипарисовими алеями, мечеть і фортеці. В ансамблі гармонійно поєднуються тераси та внутрішні дворики з водними каскадами, фонтанами, водоймами з витонченими арками та візерунчастими різьбленими вікнами. Все це декороване строкатою мозаїкою, різьбленими візерунками по каменю, арабською в'яззю, рослинними орнаментами. Sagrada Família (Храм Святого Сімейства), Барселона – одна з найвідоміших споруд Гауді. Будівництво собору було розпочато в 1882 році та до теперішнього часу не закінчено, тому що ведеться тільки на добровільні пожертвування. Спочатку величаву будівлю будували в готичному стилі, але Антоніо Гауді додав йому оригінальність модерну – ажурність і легкість.

Sagrada Família / Фото nakanikuly