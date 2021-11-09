Пока что бронирование авиабилетов доступно только на официальном сайте авиакомпании. Однако впоследствии их можно будет найти на поисковиках типа skyscanner, avia.lowcost.ua или kiwi.

К теме Авиакомпания Air Ocean Airlines получила права на первые рейсы: куда будет летать

Air Ocean Airlines открыла продажи на 4 внутренних рейса

Ежедневные рейсы по направлению Киев – Запорожье начнут совершать с 21 ноября, а Киев – Львов – с 22 ноября. Уже с 28 ноября трижды в неделю (понедельник, вторник, пятница) можно будет улететь из Киева в Черновцы, а с 12 декабря дважды в неделю (четверг, воскресенье) из Харькова во Львов.

Минимальные тарифы

Киев – Запорожье : 48 евро в тарифе Promo и 73 евро в тарифе Basic;

: 48 евро в тарифе Promo и 73 евро в тарифе Basic; Киев – Львов : 30 евро в тарифе Promo и 74 евро в тарифе Basic;

: 30 евро в тарифе Promo и 74 евро в тарифе Basic; Киев – Черновцы : 49 евро в тарифе Promo и 74 евро в тарифе Basic;

: 49 евро в тарифе Promo и 74 евро в тарифе Basic; Харьков – Львов: 62 ​​евро в тарифе Promo и 92 евро в тарифе Basic.

Тариф Promo предполагает перевозку 23 килограммов багажа и 7 килограммов ручной клади размером 55х40х20 сантиметров. Билеты в тарифе Basic можно вернуть со штрафом в 50 долларов.

Отмечается, что пока онлайн-регистрация на рейсы авиаперевозчика отсутствует и осуществляется на стойке регистрации в аэропорту бесплатно.

Новая авиакомпания Air Ocean Airlines: коротко

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines была основана 16 сентября 2020 года, а 27 октября 2021 года Госавиаслужба Украины выдала компании лицензию на перевозку пассажиров воздушным транспортом.

В первую очередь авиакомпания будет летать по стране. Полеты будут выполняться на самолетах украинского производства АН-148 и АН-158. В настоящее время флот состоит из двух Ан-148-100E, ранее эксплуатировавшихся российской Ангарой.

Средняя цена билетов на внутреннем рейсе составит 1 500 гривен в одну сторону. Однако, как известно, будут также промо тарифы.