Первый рейс авиаперевозчика прошел 30 октября. Air Ocean Airlines совершила полет из Киева в Николаев самолетом Ан-148.
Детали здесь Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines выполнила первый рейс
Air Ocean Airlines получила права на первые рейсы
Так, авиакомпании разрешили осуществлять регулярные рейсы с 10 ноября по 5 внутренним направлениям, а с 21 ноября по 2 международным, в частности в Амман и Стамбул.
Первые направления Air Ocean Airlines
- Черновцы – Киев – Черновцы;
- Киев – Львов – Киев;
- Запорожье – Киев – Запорожье;
- Львов – Харьков – Львов;
- Львов – Днепр – Львов;
- Киев – Амман – Киев: с 21 ноября, дважды в неделю;
- Черновцы – Стамбул – Черновцы: с 21 ноября 2021 по 26 марта 2022 года, четыре раза в неделю.
Кроме того, с 15 декабря Air Ocean Airlines может летать по маршруту Киев – Ивано-Франковск – Киев.
Права предоставлены на неограниченный срок с определением неограниченной частоты выполнения рейсов.
Новая авиакомпания Air Ocean Airlines: коротко
Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines была основана 16 сентября 2020 года, а 27 октября 2021 года Госавиаслужба Украины выдала компании лицензию на перевозку пассажиров воздушным транспортом.
В первую очередь авиакомпания будет летать по стране. Полеты будут выполняться на самолетах украинского производства АН-148 и АН-158. В настоящее время флот состоит из двух Ан-148-100E, ранее эксплуатированных российской АНГАРА.
Средняя цена билетов на внутреннем рейсе составит 1 500 гривен в одну сторону. Однако, как известно, будут также промо тарифы.
На этой неделе Air Ocean Airlines планирует запустить полноценную работу сайта и открыть продажу билетов.