Первый рейс авиаперевозчика прошел 30 октября. Air Ocean Airlines совершила полет из Киева в Николаев самолетом Ан-148.

Детали здесь Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines выполнила первый рейс

Air Ocean Airlines получила права на первые рейсы

Так, авиакомпании разрешили осуществлять регулярные рейсы с 10 ноября по 5 внутренним направлениям, а с 21 ноября по 2 международным, в частности в Амман и Стамбул.

Первые направления Air Ocean Airlines

Черновцы – Киев – Черновцы ;

; Киев – Львов – Киев ;

; Запорожье – Киев – Запорожье ;

; Львов – Харьков – Львов ;

; Львов – Днепр – Львов ;

; Киев – Амман – Киев : с 21 ноября, дважды в неделю;

: с 21 ноября, дважды в неделю; Черновцы – Стамбул – Черновцы: с 21 ноября 2021 по 26 марта 2022 года, четыре раза в неделю.

Кроме того, с 15 декабря Air Ocean Airlines может летать по маршруту Киев – Ивано-Франковск – Киев.

Права предоставлены на неограниченный срок с определением неограниченной частоты выполнения рейсов.

Обратите внимание! Получение прав на эксплуатацию воздушных линий не гарантирует, что авиакомпания будет летать по этим направлениям.

Новая авиакомпания Air Ocean Airlines: коротко

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines была основана 16 сентября 2020 года, а 27 октября 2021 года Госавиаслужба Украины выдала компании лицензию на перевозку пассажиров воздушным транспортом.

В первую очередь авиакомпания будет летать по стране. Полеты будут выполняться на самолетах украинского производства АН-148 и АН-158. В настоящее время флот состоит из двух Ан-148-100E, ранее эксплуатированных российской АНГАРА.

Средняя цена билетов на внутреннем рейсе составит 1 500 гривен в одну сторону. Однако, как известно, будут также промо тарифы.

На этой неделе Air Ocean Airlines планирует запустить полноценную работу сайта и открыть продажу билетов.