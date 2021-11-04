Перший рейс авіаперевізника відбувся 30 жовтня. Air Ocean Airlines здійснила політ з Києва до Миколаєва літаком Ан-148.
Деталі тут Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines виконала перший рейс
Air Ocean Airlines отримала права на перші рейси
Так, авіакомпанії дозволили здійснювати регулярні рейси з 10 листопада за 5 внутрішніми напрямками, а з 21 листопада за 2 міжнародними, зокрема до Амману та Стамбулу.
Перші напрямки Air Ocean Airlines
- Чернівці – Київ – Чернівці;
- Київ – Львів – Київ;
- Запоріжжя – Київ – Запоріжжя;
- Львів – Харків – Львів;
- Львів – Дніпро – Львів;
- Київ – Амман – Київ: з 21 листопада, двічі на тиждень;
- Чернівці – Стамбул – Чернівці: з 21 листопада 2021 року по 26 березня 2022 року, чотири рази на тиждень.
Крім того, з 15 грудня Air Ocean Airlines може літати за маршрутом Київ – Івано-Франківськ – Київ.
Права надані на необмежений термін із визначенням необмеженої частоти виконання рейсів.
Нова авіакомпанія Air Ocean Airlines: коротко
Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines була заснована 16 вересня 2020 року, а 27 жовтня 2021 року Державіаслужба України видала компанії ліцензію на перевезення пасажирів повітряним транспортом.
Насамперед авіакомпанія літатиме країною. Польоти виконуватиме на літаках українського виробництва АН-148 та АН-158. Наразі флот складається із двох Ан-148-100E, що раніше експлуатувала російська АНГАРА.
Середня ціна квитків на внутрішньому рейсі становитиме 1 500 гривень в один бік. Однак, як відомо, будуть також промо тарифи.
Цього тижня Air Ocean Airlines планує запустити повноцінну роботу сайту та відкрити продаж квитків.