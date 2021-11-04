Перший рейс авіаперевізника відбувся 30 жовтня. Air Ocean Airlines здійснила політ з Києва до Миколаєва літаком Ан-148.

Деталі тут Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines виконала перший рейс

Air Ocean Airlines отримала права на перші рейси

Так, авіакомпанії дозволили здійснювати регулярні рейси з 10 листопада за 5 внутрішніми напрямками, а з 21 листопада за 2 міжнародними, зокрема до Амману та Стамбулу.

Перші напрямки Air Ocean Airlines

Чернівці – Київ – Чернівці ;

Київ – Львів – Київ ;

Запоріжжя – Київ – Запоріжжя ;

Львів – Харків – Львів ;

Львів – Дніпро – Львів ;

Київ – Амман – Київ : з 21 листопада, двічі на тиждень;

: з 21 листопада, двічі на тиждень; Чернівці – Стамбул – Чернівці: з 21 листопада 2021 року по 26 березня 2022 року, чотири рази на тиждень.

Крім того, з 15 грудня Air Ocean Airlines може літати за маршрутом Київ – Івано-Франківськ – Київ.

Права надані на необмежений термін із визначенням необмеженої частоти виконання рейсів.

Зверніть увагу! Отримання прав на експлуатацію повітряних ліній не гарантує, що авіакомпанія літатиме за цими напрямками.

Нова авіакомпанія Air Ocean Airlines: коротко

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines була заснована 16 вересня 2020 року, а 27 жовтня 2021 року Державіаслужба України видала компанії ліцензію на перевезення пасажирів повітряним транспортом.

Насамперед авіакомпанія літатиме країною. Польоти виконуватиме на літаках українського виробництва АН-148 та АН-158. Наразі флот складається із двох Ан-148-100E, що раніше експлуатувала російська АНГАРА.

Середня ціна квитків на внутрішньому рейсі становитиме 1 500 гривень в один бік. Однак, як відомо, будуть також промо тарифи.

Цього тижня Air Ocean Airlines планує запустити повноцінну роботу сайту та відкрити продаж квитків.