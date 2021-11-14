Перші польоти за обома маршрутами заплановані на 2 січня 2022 року.

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Ryanair запускає рейси до Словаччини та Австрії

Так, у новому році можна буде полетіти з міста Лева до столиці Словаччини – Братислави, а з Херсона до столиці Австрії – Відня.

Розклад рейсів й тарифи

За першим напрямком здійснюватимуть польоти тричі на тиждень, за другим – двічі на тиждень.

Львів – Братислава : понеділок (17:15 – 17:30), п'ятниця (15:55 – 16:10), неділя (17:25 – 17:40);

– : понеділок (17:15 – 17:30), п'ятниця (15:55 – 16:10), неділя (17:25 – 17:40); Братислава – Львів : понеділок (14:35 – 16:50), п'ятниця (13:15 – 15:30), неділя (14:45 – 17:00);

– : понеділок (14:35 – 16:50), п'ятниця (13:15 – 15:30), неділя (14:45 – 17:00); Херсон – Відень : четвер, неділя (10:15 – 11:25);

– : четвер, неділя (10:15 – 11:25); Відень – Херсон: четвер, неділя (06:40 – 09:50).

Лоукостер вже відкрив продаж квитків – найдешевші зі Львова коштують від 15 євро в один бік, а з Херсона – від 18 євро.

У вартість входить тільки маленька ручна поклажа розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Квитки можна забронювати на офіційному сайті Ryanair, за допомогою сервісу Fare Finder або на пошуковику типу Kiwi.

Зверніть увагу! Зараз у Херсоні проводять масштабну реконструкцію смуги. Будівельні роботи планують завершити до кінця 2021 року, після цього смугу потрібно сертифікувати. Процес може затягнутися, тому пасажирам, які купують авіаквитки Херсон – Відень, повинні зважати на цей факт.

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