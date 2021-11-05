Всього за місяць – з 18 жовтня до 18 листопада – з'явиться 250 нових напрямків.
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Так, нові маршрути пролягають через 116 аеропортів та 34 країни, у тому числі за межами Європи (Ізраїль, Йорданія та Марокко).
У кількох аеропортах відновлюється обслуговування після перерви, але єдиний аеропорт, який прийме перші в історії рейси Ryanair взимку, – Стокгольм-Арланда, де Ryanair відкрила нову базу. Звідти відкриється 22 маршрути й 93 щотижневі вильоти.
Найбільше авіарейсів запустять з наступних країн:
- Італії (88);
- Іспанії (64);
- Великої Британії (33);
- Марокко (32).
Ryanair відкриє 250 нових маршрутів цієї зими / Фото Ryanair
Також лоукостер відкриє ще чотири бази на початку зимового сезону – в Агадірі (Марокко), Біллунні (Данія), Ризі (Латвія) та Турині (Італія).
Ці бази прийматимуть щонайменше 10 нових маршрутів взимку, зокрема Брюссель, Лісабон, Неаполь, Париж, Рим та Відень.
Несподівано у переліку нових напрямків з'явилися Гельсінкі, раніше Ryanair літала до фінської столиці лише з Відня.
Взимку Ryanair запустить вісім маршрутів до Гельсінкі – з Брюсселя, Каунаса, Лондона, Мілана, Парижа, Познані, Риги та Варшави.
Ryanair: останні новини
- Лоукостер Ryanair заявив про свої плани розширення українського авіаринку: перевізник хоче запустити рейси з усіх 12 аеропортів;
- Найближчим часом авіаперевізник має намір завезти до України 20 літаків;
- В системі бронювання Ryanair на листопад з'явилося багато дешевих авіаквитків з різних міст України – вартість у два боки від 15.9 євро;
- Крім того, Ryanair відкрив продаж на нові напрямки з України – тепер українці зможуть полетіти з Одеси до Венеції та зі Львова до Манчестера.